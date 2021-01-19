Будущее близко: какие технологии используют в казино уже сегодня
Современные казино стремятся обеспечить больше комфорта своим клиентам и выгодно отличиться среди других, а поэтому активно внедряют и используют новые технологии.
Мы каждый день слышим о новых технологиях и изобретениях. Но чаще всего эта информация касается разработок и планов, которые станут реальностью в будущем. Развлечения 24 при поддержке "Космолот" рассказывают о современных технологиях, которые используются в индустрии азартных игр уже сегодня.
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Технология RFID
Технология RFID – это способ идентификации объектов с помощью радиосигналов. В казино RFID-чипы устанавливают в игральные фишки, чтобы отслеживать в каких играх они участвуют. Это позволяет более детально изучать особенности игр и поведение игроков.
Блокчейн
Использование блокчейн-технологии в казино / Фото Inkedin
Все больше казино предоставляют своим клиентам возможность рассчитаться цифровой валютой, и даже делают этот способ оплаты основным. Это связано с тем, что специфика технологии блокчейн обеспечивает высокую скорость и безопасность денежных транзакций.
Геймификация
Геймификация – это не просто технология, но и целая наука, которая работает на создание более качественного и интересного продукта для игрока. В казино она активно используется последние годы. Суть геймификации в сфере азартных игр заключается в создании дополнительного интерактивного элемента. Именно благодаря этому, стали появляться бонусные раунды, квесты, турниры и многие другие элементы, характерные для компьютерных игр.
Аналитика прогнозов
Аналитика прогнозов или предуктивная аналитика также все чаще используется в онлайн-казино. Это технология, которая помогает предугадывать запросы игроков и предоставлять им рекомендации, опираясь на индивидуальные пожелания. Для этого искусственный интеллект анализирует огромное количество информации, в том числе и историю выбора тех или иных игр.
Система распознавания лица
Система распознавания лиц и идентификации личности / Фото Dermalog
Система распознавания лиц и идентификации личности – важная технология для соблюдения принципов ответственного гемблинга, а также обеспечения безопасности казино. Такое решение делает невозможным доступ к азартным играм несовершеннолетних игроков, людей с игровой зависимостью и мошенников.
Онлайн-консьерж
Некоторые физические казино, включая крупнейшие заведения в Лас-Вегасе, внедрили использование онлайн-инструментов в организацию игрового процесса. Посетители могут воспользоваться специальными ресурсами, приложениями или чат-ботами, которых называют "онлайн-консьержами". Обратившись к ним, можно забронировать себе место за игровым столом, узнать актуальную информацию, задать вопрос и даже получить бонусы или другие выгодные предложения.
Автоматизированная проверка симптомов Covid-19
На фоне пандемии коронавируса в некоторых казино появились приборы, которые позволяют измерить температуру посетителя с помощью специальной камеры. Кроме того, она проверяет наличие маски на лице. Таким образом проверка клиентов происходит без лишних контактов за несколько секунд.
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