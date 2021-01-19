Современные казино стремятся обеспечить больше комфорта своим клиентам и выгодно отличиться среди других, а поэтому активно внедряют и используют новые технологии.

Мы каждый день слышим о новых технологиях и изобретениях. Но чаще всего эта информация касается разработок и планов, которые станут реальностью в будущем. Развлечения 24 при поддержке "Космолот" рассказывают о современных технологиях, которые используются в индустрии азартных игр уже сегодня.

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Технология RFID

Технология RFID – это способ идентификации объектов с помощью радиосигналов. В казино RFID-чипы устанавливают в игральные фишки, чтобы отслеживать в каких играх они участвуют. Это позволяет более детально изучать особенности игр и поведение игроков.

Кроме того, с помощью RFID можно определить местонахождение фишки или отключить ее, что очень полезно в случае кражи.

Блокчейн



Использование блокчейн-технологии в казино / Фото Inkedin

Все больше казино предоставляют своим клиентам возможность рассчитаться цифровой валютой, и даже делают этот способ оплаты основным. Это связано с тем, что специфика технологии блокчейн обеспечивает высокую скорость и безопасность денежных транзакций.

Геймификация

Геймификация – это не просто технология, но и целая наука, которая работает на создание более качественного и интересного продукта для игрока. В казино она активно используется последние годы. Суть геймификации в сфере азартных игр заключается в создании дополнительного интерактивного элемента. Именно благодаря этому, стали появляться бонусные раунды, квесты, турниры и многие другие элементы, характерные для компьютерных игр.

Аналитика прогнозов

Аналитика прогнозов или предуктивная аналитика также все чаще используется в онлайн-казино. Это технология, которая помогает предугадывать запросы игроков и предоставлять им рекомендации, опираясь на индивидуальные пожелания. Для этого искусственный интеллект анализирует огромное количество информации, в том числе и историю выбора тех или иных игр.

Кроме того, эту технологию используют, чтобы предлагать клиентам разнообразные бонусы и акции, которые с большой вероятностью будут для них полезными.

Система распознавания лица



Система распознавания лиц и идентификации личности / Фото Dermalog

Система распознавания лиц и идентификации личности – важная технология для соблюдения принципов ответственного гемблинга, а также обеспечения безопасности казино. Такое решение делает невозможным доступ к азартным играм несовершеннолетних игроков, людей с игровой зависимостью и мошенников.

Онлайн-консьерж

Некоторые физические казино, включая крупнейшие заведения в Лас-Вегасе, внедрили использование онлайн-инструментов в организацию игрового процесса. Посетители могут воспользоваться специальными ресурсами, приложениями или чат-ботами, которых называют "онлайн-консьержами". Обратившись к ним, можно забронировать себе место за игровым столом, узнать актуальную информацию, задать вопрос и даже получить бонусы или другие выгодные предложения.

Автоматизированная проверка симптомов Covid-19

На фоне пандемии коронавируса в некоторых казино появились приборы, которые позволяют измерить температуру посетителя с помощью специальной камеры. Кроме того, она проверяет наличие маски на лице. Таким образом проверка клиентов происходит без лишних контактов за несколько секунд.

Посмотреть, как работают некоторые из этих технологий на практике, можно, попробовав свои силы в игре с онлайн-казино "Космолот". Однако не забывайте, что относиться к азартным играм нужно ответственно.