У час, коли абсолютно усі сфери нашого життя переїхали в онлайн, а створення інтернет-контенту стало повноцінною професією, важко знайти людину, яка ніколи не чула б про таке явище, як стрімінг. Попри те, що сьогодні це слово лунає звідусіль, не всі знають, про що саме йдеться.

Розваги 24 за підтримки "Космолот" розповідають, хто такі стрімери, що саме вони показують аудиторії та як заробляють.

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Стрімінг та стрімери азартних ігор



Що таке стрімінг / Фото Manycam

Стрімінг – це потокове онлайн-мовлення, або ж контент, який транслюється в інтернеті в прямому ефірі на спеціальних платформах. Стрімерами називають авторів контенту, який створюється у такий спосіб.

Вони у режимі реального часу показують те, що цікаво їхній аудиторії – співають, танцюють, готують їжу, навчають, подорожують, купують щось в інтернет-магазинах та роблять різноманітні "розпаковки".

Найбільший сегмент ринку стрімінгу займають гравці азартних та комп'ютерних ігор. За ігровим процесом, який вони показують і коментують у прямому ефірі, можуть стежити тисячі користувачів інтернету, а загальна аудиторія ігрового стрімінгу нараховує сотні мільйонів глядачів.

Щоб потрібно, щоб стати стрімером азартних ігор

Перед тим, як починати проводити прямі трансляції своїх ігор в онлайн-казино, потрібно мати хоча б якийсь досвід у гемблінгу – зробити перші ставки, ознайомитися зі специфікою ігор, вивчити термінологію тощо. Спробувати себе у стрімінгу можна і без цього, але людина, яка не розуміє про що розповідає, навряд чи зможе когось зацікавити.



Як стати стрімером / Фото Nagarro

Подача інформації у стрімінгу є не менш важливою, ніж її зміст. Щоб привернути увагу аудиторії, стрімер повинен бути харизматичним та комунікабельним, адже у процесі гри йому потрібно буде коментувати те, що відбувається на екрані. Для цього знадобиться ще й почуття гумору – легка, цікава та весела трансляція обов'язково знайде свого глядача.

Емоційність та щирість – однаково важливі риси хорошого стрімера. Специфіка трансляцій азартних ігор передбачає присутність глядачів, які прийшли саме за емоціями автора. Їм важливо відчути напруження очікування результату, радість виграшу чи роздратування та злість поразки. Користувачі, які спостерігають за трансляціями ігор в онлайн-казино, відчувають себе на місці стрімера і співпереживають йому.

Як заробляють стрімери

Як заробляти на стрімінгових платформах / Фото Pixabay

Сьогодні стрімінг можна вважати повноцінною професією, адже активним стрімерам він приносить пристойний дохід, який значно перевищує розмір середньостатистичної зарплати найманого працівника. Щоб почати заробляти потрібно зібрати немалу аудиторію глядачів, а тому доведеться добряче попрацювати та розвинути власний акаунт.

Проте зусилля того варті – найуспішніші стрімери світу можуть заробляти до 5 мільйонів доларів (понад 140 мільйонів гривень) на рік.

Прибуток стрімера формується з різних джерел. Сюди відносяться: реклама, плата за підписки від стрімінгових платформ, донати від глядачів.

Рекламодавцями стрімерів азартних ігор можуть бути казино або ж інші бренди, які асоціюють свій продукт з контентом, який створює той чи інший стрімер. Рекламні інтеграції можуть бути різними, наприклад: гра в конкретному казино або конкретному слоті, усна згадка про продукт чи його поява в кадрі, надання реферальних посилань або бонусних пропозицій для залучення аудиторії тощо.

Якщо ви захочете спробувати себе у стрімінгу чи просто розважитися, завітайте до онлайн-казино "Космолот". Проте, не забувайте, що ставитися до азартних ігор потрібно відповідально.