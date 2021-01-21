В нынешнее время, когда абсолютно все сферы нашей жизни переехали в онлайн, а создание интернет-контента стало полноценной профессией, трудно найти человека, который никогда не слышал бы о таком явлении, как стриминг. Несмотря на то, что сегодня это слово звучит отовсюду, не все знают, о чем идет речь.

Развлечения 24 при поддержке "Космолот" рассказывают, кто такие стримеры, что именно они показывают аудитории и как зарабатывают.

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Стриминг и стримеры азартных игр



Что такое стриминг / Фото Manycam

Стриминг – это потоковое онлайн-вещание, или же контент, который транслируется на специальных платформах в интернете в прямом эфире. Авторов контента, который создается и распространяется таким образом, называют стримерами.

Они в режиме реального времени показывают то, что интересно их аудитории – поют, танцуют, готовят пищу, обучают, путешествуют, покупают что-то в интернет-магазинах и делают различные распаковки.

Наибольший сегмент рынка стриминга занимают игроки азартных и компьютерных игр. За игровым процессом, который они показывают и комментируют в прямом эфире, могут следить тысячи пользователей интернета, а общая аудитория игрового стриминга насчитывает сотни миллионов зрителей.

Чтобы нужно, чтобы стать стримером азартных игр

Перед тем, как начинать проводить прямые трансляции своих игр в онлайн-казино, нужно иметь хотя бы какой-то опыт в гемблинге – сделать первые ставки, ознакомиться со спецификой игр, изучить терминологию и тому подобное. Попробовать себя в стриминге можно и без этого, но человек, который не понимает о чем рассказывает, вряд ли сможет кого-то заинтересовать.



Как стать стримером / Фото Nagarro

Подача информации в стриминге не менее важна, чем ее содержание. Чтобы привлечь внимание аудитории, стример должен быть харизматичным и коммуникабельным, ведь в процессе игры ему нужно будет комментировать происходящее на экране. Для этого понадобится еще и чувство юмора – легкая, интересная и веселая трансляция обязательно найдет своего зрителя.

Эмоциональность и искренность – одинаково важные черты хорошего стримера. Специфика трансляций азартных игр предполагает присутствие зрителей, пришедших именно за эмоциями автора. Им важно почувствовать напряжение ожидания результата, радость выигрыша или раздражение и злость поражения. Пользователи, которые наблюдают за трансляциями игр в онлайн-казино, чувствуют себя на месте стримера и сопереживают ему.

Как зарабатывают стримеры

Как зарабатывать на стриминговых платформах / Фото Pixabay

Сегодня стриминг можно считать полноценной профессией, ведь активным стримерам он приносит приличный доход, который значительно превышает размер среднестатистической зарплаты наемного работника. Чтобы начать зарабатывать, нужно собрать немалую аудиторию зрителей, а потому придется изрядно потрудиться и развить собственный аккаунт.

Однако усилия того стоят – самые успешные стримеры мира могут зарабатывать до 5 миллионов долларов (более 140 миллионов гривен) в год.

Прибыль стримера формируется из различных источников. Сюда относятся: реклама, плата за подписку от стримингових платформ, донаты от зрителей.

Рекламодателями стримеров азартных игр могут быть казино или другие бренды, которые ассоциируют свой продукт с контентом того или иного стримера. Рекламные интеграции могут быть разными, например: игра в конкретном казино или конкретном слоте, устное упоминание о продукте или его появление в кадре, предоставление реферальных ссылок или бонусных предложений для привлечения аудитории и так далее.