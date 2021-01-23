Еще не так давно онлайн-казино были новинкой в индустрии азартных развлечений. Однако сейчас они активно развиваются и внедряют все больше современных технологий для улучшения качества сервиса и облегчения пользования. Искусственный интеллект – одна из таких технологий.

Развлечения 24 при поддержке "Космолот" рассказывают, как виртуальные казино используют искусственный интеллект и как он помогает обслуживать пользователей и бороться с игровой зависимостью и мошенничеством.

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Что такое искусственный интеллект и зачем он онлайн-казино



Как виртуальные казино используют искусственный интеллект / Иллюстрация Aini Zakaria

Искусственный интеллект (ИИ) – это набор компьютерных алгоритмов, которые способны обрабатывать и анализировать большое количество информации, делать прогнозы и даже принимать решения, присущие человеческому мозгу. Сегодня эту технологию используют в большинстве сфер нашей жизни – от производства и продаж до медицины и спорта.

Индустрия азартных игр, в частности онлайн-гемблинг, использует самый распространенный класс искусственного интеллекта – машинное обучение. ИИ собирает информацию о пользователях и обрабатывает ее. Благодаря этому, он может понимать потребности и запросы игроков и прогнозировать их поведение. С каждым годом это становится все более актуальным, ведь количество онлайн-игроков постоянно растет, что требует качественного и оперативного сервиса. А искусственный интеллект самостоятельно может обеспечить это не хуже, чем целая команда персонала.

Онлайн казино используют искусственный интеллект для:

общения и консультирования клиентов;

определение потребностей и желаний пользователей и их обеспечения;

борьбы с лудоманией – игровой зависимостью;

обеспечение кибербезопасности.

Искусственный интеллект и помощь игрокам онлайн-казино

Большое количество игроков онлайн-казино предполагает много запросов к клиентской поддержке. Даже целый штат операторов не всегда может быстро и эффективно оказать консультацию и решить проблему. А учитывая то, что вопросы пользователей часто повторяются, в этом нет большой необходимости.

Чат-бот с искусственным интеллектом способен конструктивно отвечать десяткам клиентов одновременно. А если возникнет нестандартная проблема, пользователь всегда сможет обратиться к реальному консультанту.

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Искусственный интеллект и персонализация по запросам пользователей



Искусственный интеллект работает, опираясь на желания и потребности клиента / Иллюстрация Best Casino Sites

Алгоритмы ИИ детально изучают профиль каждого пользователя. С помощью полученной информации они могут персонализировать страницу казино по индивидуальным запросам каждого клиента.

Рекомендации тех или иных игр, и предоставление конкретных бонусных и акционных предложений, актуальных в самый подходящий момент – это результат работы искусственного интеллекта. Благодаря этому, пользователям не нужно тратить много лишнего времени на поиск и выбор.

Благодаря анализу и прогнозированию, ИИ формирует статистику выигрышей и проигрышей в тех или иных играх. Предоставляя эту информацию клиентам, он увеличивает их шансы на победу, ведь они могут использовать эту информацию для улучшения своих результатов.

Искусственный интеллект и борьба с лудоманией

ИИ помогает проводить идентификацию клиента, чтобы оградить от азартных игр тех, кому запрещено в них играть, в том числе несовершеннолетних и людей с игровой зависимостью. Если с возрастом все понятно, то вопрос идентификации лудоманов – интереснее.

ИИ может проанализировать всю игровую историю пользователя казино, в частности то, сколько времени он тратит на игры, какие ставки делает, как реагирует на отрицательный или положительный результат и так далее. Если алгоритм заметит подозрительное поведение игрока, он может заблокировать ему доступ к казино или ограничить пользователя во времени игры, размере ставки или общей сумме израсходованных средств.

Таким образом, внедрение алгоритмов искусственного интеллекта в работу виртуального казино помогает содействию ответственному гемблингу, что является наибольшим приоритетом в азартной индустрии.

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Искусственный интеллект и кибербезопасность



Искусственный интеллект заботиться о безопасности как пользователей, так и казино / Фото Techno FAQ

Безопасность пользователей и казино – еще один важный пункт, который входит в обязанности искусственного интеллекта. Действуя по определенным правилам, он проверяет каждое посещение на предмет мошенничества, и если обнаруживает его – моментально реагирует.

Работа искусственного интеллекта позволяет предупредить завладение личными данными пользователей, вторжение третьих лиц в игровой процесс и финансовые операции, создание ботов вместо реальных игроков. Если алгоритм замечает малейшую подозрительную деятельность – сразу же ее блокирует.