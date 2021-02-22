Несмотря на то, что Канаду не относят к мировым столицам азарта, игорный бизнес там процветает. Канадские власти очень гибко подходят к регулированию индустрии, а потому гемблинг в этой стране приобретает все большую популярность.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают о том, как азартные игры появились в Канаде, и как игорный бизнес устроен там сегодня.

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История развития азартных игр в Канаде

Коренные жители играли в различные азартные игры еще до того, как британские первооткрыватели пришли на территорию Канады. Однако, осев здесь, они запретили эти развлечения. Законы несколько смягчили уже через несколько сотен лет.

В 1900 году разрешили играть в бинго в благотворительных целях. С 1970 года постепенно начали внедрять и другие виды игр. В 1974 году провели первую лотерею для финансирования Олимпийских игр в Монреале. А в 1989 в Виннипеге открыли первое коммерческое казино.

В 1999 году канадские власти официально легализовали азартные игры. Провинциям позволили организовывать оффлайн и онлайн-лотереи и казино.

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Азартные игры в режиме онлайн были запрещены еще до 2009 года. В 2010 году провинция Британская Колумбия открыла официальное интернет-казино, а в Квебеке появился покер-рум в интернете. В последующие годы еще несколько штатов открыли собственные онлайн-казино или коммерческие лотереи в интернете. Но в Канаде до сих пор остаются провинции, в которых эти развлечения запрещены.

Законодательство



Канадские законы про азартные игры / Иллюстрация Ejwagner-crimehistorian

По примеру США, в каждой из канадских провинций законы, касающиеся азартных игр, могут значительно отличаться. Также в каждой из них действует собственная игровая комиссия, которая и занимается регулированием азартных развлечений.

В разных провинциях отличаются минимальный возраст гэмблеров и разрешенные виды азартных игр. Так, в большинстве канадских штатов разрешено играть в казино с 19 лет, но в провинциях Альберта, Манитоба и Квебек возрастной ценз снизили до 18 лет.

Также в зависимости от законодательства, в штатах разрешается или запрещается работа оффлайн и онлайн-казино, лотерей, тотализаторов. Лотереи легально работают в большинстве провинций. А вот на ставки и казино во многих из них действуют ограничения.

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Интересный факт! Согласно канадским законам, выигрыши игроков не облагаются налогом, если они не являются формой заработка. Это определяют по 3-ем факторам: навыки профессионального игрока, регулярность выплат и ожидания следующих выплат. То есть, если вы не играете в казино профессионально, а лишь время от времени – вы можете получать свои выигрыши в полном объеме без отчислений в бюджет.

Развлечения в канадских казино – это замечательный опыт для многих гэмблеров. Но пока вы еще не отправились в путешествие, предлагаем вам сыграть в онлайн-казино Cosmolot. Главное, помните, что к азартным играм нужно относиться ответственно.