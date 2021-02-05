Законодательное регулирование игорной деятельности значительно отличается в разных странах мира. Конечно, это серьезный вопрос, но иногда ограничения и запреты граничат с абсурдом и вызывают откровенное недоумение и насмешки.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают о курьезных и даже нелепых законах разных страх, которые касаются азартных игр.

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Америка



Курьезные законы про казино в США / Фото Winning Chips

США известны крайне специфичным законодательством во всех сферах. Игорная деятельность не стала исключением.

В штате Мэн азартные игры легализованы, но есть ограничение на размер на размер выигрыша и проигрыша – они не могут превышать 3 доллара в сутки. В штате Айова есть похожие запреты, но сумма немного больше – 50 долларов.

В Аризоне запрещено играть в азартные игры с коренными жителями страны на улице. Если же вы будете играть с ними в помещении, либо захотите раскинуть карты с кем-то другим – это будет законным.

В Нью-Джерси можно самому себе запретить посещать онлайн-казино на 5 лет. Если нарушить собственный запрет – можно получить штраф в размере выигрыша. Что случится, если сыграть, но проиграть – непонятно.

В Кентукки игроки, которые проиграли в казино, могут обратиться в суд и вернуть утраченные деньги. Есть два условия – сумма проигрыша должна быть больше 5 долларов, а срок давности игры – меньше, чем 6 месяцев.

В штате Огайо нельзя заключать с друзьями пари на сумму 10 долларов в общественных местах.

В городе Бексли запрещено устанавливать игровые автоматы в туалете, и не важно общественный он, или нет.

В Нью-Хемпшире запрещено продавать свою одежду для того, чтобы выплатить долг казино или другому игроку.

Европа

В некоторых европейских странах тоже есть странные законы, касающиеся азартных игр. Например, в Великобритании игорная деятельность официально запрещена. Тем не менее играть в казино могут члены элитных клубов. Раньше, чтобы стать участником такого клуба нужно было подать заявку и ждать подтверждения несколько месяцев или лет. Сейчас членские карточки, которые позволяют развлекаться в казино на протяжении суток, можно купить прямо возле входа в заведение.



ОПАП – единственная легальная организация, что принимает ставки в Греции / Фото Diastasi ОПАП – единственная легальная организация, что принимает ставки в Греции / Фото Diastasi

В Греции также действует запрет на азартные игры. Но под нее подпадают не только казино, но еще и шахматы, и казуальные компьютерные игры, в том числе и PlayStation. Таким образом, в Греции легализована деятельность только одной общественной организации футбольного прогноза – ОПАП.

Канада

Согласно с законодательством, в Канаде получить деньги со ставки можно только при одном условии – если доказать, что выигрыш заработан благодаря расчетам, а не обычному везению. Для этого нужно развязать математическую задачу, пример или уравнение.

Австралия



Интересные моменты австралийского законодательства / Фото Gambling Sites

В Австралии было одно обязательное условие для азартных игроков. Перед началом игры они должны были указывать конкретную сумму, которую готовы потратить и, в случае чего, проиграть. Когда введенный депозит исчерпывался – игра заканчивалась, а продолжить ее было невозможно.

Со временем этот закон отменили, но запретили устанавливать в игральных залах банкоматы, чтобы игроки не могли снять наличные деньги и потратить больше средств, чем планировали.

Также в Австралии нельзя использовать наушники во время игры на автоматах, чтобы не терять концентрации.

Африка

В Африке можно поставить на кон не только деньги или имущество, но и близких родственников. Это предвидится правами африканских этнических групп. Однажды в Уганде мужчина по имени Генри Дхабасани поставил на победу футбольного клуба "Арсенал" свою жену и автомобиль.