Получение лицензии – важный шаг. Путь к легализации был долгим, но создание "белого" рынка того стоит. Огромное спасибо команде – несколько месяцев ребята жили этим днем. Стоит отдать должное Комиссии – здорово, когда госорган работает быстро и четко. Cosmolot призывает индустрию "выходить на свет". Казино – это вид развлечений. Мы делаем его понятным и безопасным,

– обьяснил в комментарии 24 каналу СЕО Cosmolot Сергей Потапов.



Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей / Скриншот

По словам Сергея Потапова, первая в стране лицензия – это символ, в который Cosmolot будет вкладывать как можно больше конкретики. В ближайших планах казино: улучшение опыта пользователя с продуктом и изменение восприятия азартных игр в Украине.