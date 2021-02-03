Cosmolot стал первым лицензированным онлайн-казино в Украине
Онлайн-казино Cosmolot получило лицензию на проведение азартных игр в интернете. Это первая лицензия в Украине.
Источник: Комиссия по регулированию азартных игор и лотерей
2 февраля 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей Украины выдала первую в лицензию на производство деятельности по организации и проведению азартных игр в сети интернет. Онлайн-казино Cosmolot, владельцем которого является ООО "Спейсикс" первым выполнило все требования регулятора и доказало техническую и юридическую благонадежность.
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