Несмотря на то, что мы привыкли видеть индейцев, коренное население Америки, только в исторических фильмах и сериалах, они до сих пор живут на родных территориях. Кроме того, они ведут привычный для многих американцев или европейцев образ жизни, в том числе и имеют собственный бизнес. Основное дело, с помощью которого индейцы зарабатывают себе на жизнь – это организация азартных игр.

Племенные казино в США – это общепринятый феномен в игорном бизнесе. Развлечения 24 при поддержке "Космолот" рассказывают, как они появились и почему стали особым явлением в индустрии азартных игр.

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История появления и развития племенных казино

История племенных казино началась в 70-х годах прошлого века. Тогда один из вождей племени онейда организовал клуб для игры в бинго. Размер призовых ставок в нем превышал разрешенный уровень в штате Нью-Йорк, где располагалась резервация племени. Индейцы заявили, что ограничения штата их не касаются, ведь они, как коренной народ, подчиняются только своим законам. После этого игорные клубы начали организовывать и другие племена.



Как появились племенные казино / Иллюстрация Best Casino Sites

Окружные прокуроры пытались запретить игорный бизнес в резервациях, но индейцы подавали на них в суд в ответ. Эти споры продолжались несколько лет, пока в 1987 году Верховный суд США постановил, что власти штатов не могут запрещать игорный бизнес индейцев, если азартные игры в нем разрешены. А в 1988 году президент Рональд Рейган подписал закон о деятельности племенных казино.

С тех пор все официально признанные племена могут открывать игорные заведения в своих резервациях и управлять ими, независимо от законодательства штата, касающегося азартных игр.

Сегодня в США более 450 племенных казино легально работают в 30 штатах из 50. Годовая прибыль этих заведений достигает 40 миллиардов долларов. Небольшую часть заработанных денег индейцы перечисляют в казну штата, остальные средства расходуются на нужды и развитие резервации.

Игры в племенных казино



Во что играют в племенных казино / Фото High Country News

Азартные игры в казино коренных американцев делятся на три категории. К первой относятся традиционные игры индейских племен, которые являются частью различных ритуалов и церемоний. Такие развлечения не представлены в ассортименте других игорных заведений, поэтому предоставляют возможность получить уникальный опыт и небанально развлечься. За победу в них игроки получают недорогие и символические призы.

Второй вид азартных игр в резервациях – это бинго и ему подобные небанковские настольные игры, в которые посетители играют друг против друга. Сюда относят и некоторые виды покера.

Третий вид – это привычные банковские игры, в которые можно сыграть в любом казино. Это покер, рулетка, блэкджек, игровые автоматы, ставки на конные и собачьи бега и другие игры, которые не входят в первую и вторую категории.

В чем заключается феномен казино индейцев

Племенные казино – это абсолютно уникальное явление в игровой индустрии, которого нет больше нигде в мире. Бизнес индейцев контролируется на трех уровнях – местном, федеральном и государственном. Несмотря на это, хоть как-нибудь ограничить права индейцев никто из них не может.

Пандемия коронавируса показала это очень ярко. Когда власти США ввели карантинные ограничения, большинство племенных казино продолжили свою работу. Они обьяснили это тем, что игорные заведения – основной источник финансирования резерваций, а потому закрыть их невозможно.

Побывать в племенном казино в США – безусловно, желанный опыт для многих гэмблеров. Однако в настоящее время украинцам довольно сложно это сделать. В такой ситуации на помощь приходит онлайн-казино "Космолот". Но всегда помните, что азартные игры требуют ответственного отношения.