Попри те, що ми звикли бачити індіанців, корінне населення Америки, лише в історичних фільмах та серіалах, вони досі живуть на рідних територіях. Крім того, вони ведуть звичний для багатьох американців чи європейців спосіб життя, зокрема й мають власний бізнес. Основна справа, якою індіанці заробляють собі на життя – це організація азартних ігор.

Племінні казино в США – це загальноприйнятий феномен в гральному бізнесі. Розваги 24 за підтримки "Космолот" розповідають як саме вони з'явилися та чому стали особливим явищем в індустрії азартних ігор.

Читайте також Джанкет-туризм: подорожі заради гри у казино

Історія появи та розвитку племінних казино

Історія племінних казино розпочалася у 70-х роках минулого століття. Тоді один із вождів племені онейда організував клуб для гри в бінго. Розмір призових ставок у ньому перевищував дозволений рівень у штаті Нью-Йорк, де розташовувалася резервація племені. Індіанці заявили, що обмеження штату їх не стосуються, адже вони, як корінний народ, підпорядковуються лише власним законам. Після цього гральні клуби почали організовувати й інші племена.



Як з'явилися племінні казино / Ілюстрація Best Casino Sites

Окружні прокурори намагалися заборонити гральний бізнес у резерваціях, але індіанці подавали на них до суду у відповідь. Ці суперечки тривали кілька років, аж поки у 1987 році Верховний суд США постановив, що влада штатів не може забороняти гральний бізнес індіанців, якщо азартні ігри у ньому дозволені. А у 1988 році президент Рональд Рейган підписав закон про діяльність племінних казино.

З того часу усі офіційно визнані племена можуть відкривати гральні заклади у своїх резерваціях та керувати ними, незалежно від законодавства штату щодо азартних ігор.

Сьогодні у США понад 450 племінних казино легально працюють у 30 штатах з 50. Річний прибуток цих закладів сягає 40 мільярдів доларів. Невелику частину зароблених грошей індіанці перераховують в скарбницю штату, решта коштів витрачається на потреби та розвиток резервації.

Ігри в племінних казино



У що грають в племінних казино / Фото High Country News

Азартні ігри у казино корінних американців поділяються на три категорії. До першої належать традиційні ігри індіанських племен, які є частиною різноманітних ритуалів та церемоній. Такі розваги не представлені в асортименті інших гральних закладів, тому надають можливість отримати унікальний досвід та небанально розважитися. За перемогу в них гравці отримують недорогі та символічні призи.

Другий вид азартних ігор у резерваціях – це бінго та схожі на нього небанківські настільні ігри, в які відвідувачі грають один проти одного. Сюди відносять і деякі види покеру.

Третій вид – це звичні банківські ігри, в які можна зіграти у будь-якому казино. Це покер, рулетка, блекджек, гральні автомати, ставки на кінні та собачі перегони та інші ігри, які не входять до першої та другої категорій.

У чому полягає феномен казино індіанців

Племінні казино – це абсолютно унікальне явище в гральній індустрії, якого немає більше ніде у світі. Бізнес індіанців контролюється на трьох рівнях – місцевому, федеральному та державному. Попри це, якимось чином обмежити права індіанців ніхто з них не може.

Пандемія коронавірусу показала це дуже яскраво. Коли влада США ввела карантині обмеження, більшість племінних казино продовжили свою роботу. Вони пояснили це тим, що гральні заклади – основне джерело фінансування резервацій, а тому зачинити їх неможливо.

Побувати у племінному казино в США – безумовно, омріяний досвід для багатьох гемблерів. Проте, у цей час українцям доволі важко це зробити. У такій ситуації на допомогу приходить онлайн-казино "Космолот". Але завжди пам'ятайте, що азартні ігри вимагають відповідального ставлення.