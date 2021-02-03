Cosmolot став першим ліцензованим онлайн-казино в Україні
Онлайн-казино Cosmolot отримало ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті. Це перша ліцензія в Україні.
Джерело: Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей
2 лютого 2021 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала першу ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у мережі інтернет. Онлайн-казино Cosmolot, власником якого є ТОВ "Спейсикс", першим виконало усі вимоги регулятора і довело технічну та юридичну благонадійність.
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