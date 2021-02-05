Законодавче регулювання гральної діяльності значно відрізняється у різних країнах світу. Звичайно, це серйозне питання, проте іноді обмеження та заборони межують з абсурдом й викликають відверте нерозуміння і насмішки.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про курйозні та навіть безглузді закони різних країн, що стосуються азартних ігор.

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Америка



Курйозні закони про казино в США / Фото Winning Chips

США відомі вкрай специфічним законодавством у всіх сферах. Гральна діяльність не стала винятком.

У штаті Мен азартні ігри легалізовані, проте є обмеження на розмір виграшу та програшу – вони не можуть перевищувати 3 долари за добу. У штаті Айова є схожі заборони, проте сума трохи вища – 50 доларів.

В Аризоні заборонено грати в азартні ігри з корінними жителями країни на вулиці. Якщо ж ви будете грати з ними в приміщенні або захочете на відкритому повітрі розкинути карти з кимось іншим – це буде законним.

В Нью-Джерсі можна самому собі заборонити відвідувати онлайн-казино на 5 років. Якщо порушити власну заборону – можна отримати штраф у розмірі виграшу. Що станеться, якщо зіграти, але програти – незрозуміло.

В Кентуккі гравці, які програли в казино, можуть звернутися до суду та повернути втрачені кошти. Є дві умови – сума програшу повинна бути більшою, ніж 5 доларів, а термін давності гри – не більш ніж 6 місяців.

В штаті Огайо не можна укладати з друзями парі на суму 10 доларів у громадських місцях.

У місті Бекслі заборонено встановлювати гральні автомати в туалеті, і не важливо громадський він, чи ні.

В Нью-Гемпширі заборонено продавати свій одяг для того, щоб виплатити борг казино чи іншому гравцеві.

Європа

У деяких європейських країнах також є дивні закони щодо азартних ігор. Наприклад, у Великій Британії гральна діяльність офіційно заборонена. Проте грати в казино можуть члени елітних клубів. Раніше, щоб стати учасником такого клубу, потрібно було подати заявку та чекати затвердження декілька місяців чи навіть років. Зараз членські картки, які дозволяють розважатися в казино протягом доби, можна купити прямо біля входу до закладу.



ОПАП – єдина легальна організація, що приймає ставки в Греції / Фото Diastasi

У Греції також діє заборона на азартні ігри. Але під неї підпадають не лише казино, а ще й шахи та казуальні комп'ютерні ігри включно з PlayStation. Таким чином, у Греції офіційно легалізована діяльність лише однієї громадської організації футбольного прогнозу – ОПАП.

Канада

Згідно з законодавством, у Канаді отримати гроші зі ставки можна отримати за однієї умови – якщо довести, що виграш зароблений завдяки розрахункам, а не звичайному везінню. Для цього потрібно розв'язати математичну задачу, приклад або рівняння.

Австралія



Цікаві моменти австралійського законодавства / Фото Gambling Sites

В Австралії була одна обов'язкова умова для азартних гравців. Перед початком гри вони повинні були зазначати конкретну суму, яку готові витратити та, в разі чого, програти. Коли введений депозит закінчувався – гра зупинялася і продовжити її було неможливо.

Згодом цей закон скасували, проте заборонили встановлювати в гральних залах банкомати, щоб гравці не могли зняти готівку та витратити більше коштів, ніж планували.

Також в Австралії не можна використовувати навушники під час гри на автоматах, щоб не втрачати концентрації.

Африка

В Африці можна поставити на кін не лише гроші чи майно, а й близьких родичів. Це передбачається правами африканських етнічних груп. Одного разу в Уганді чоловік на ім'я Генрі Дхабасані поставив на перемогу футбольного клубу "Арсенал" свою дружину та автомобіль.

В Україні гральна діяльність легалізована, а у законодавстві немає безглуздих заборон. Тому ви без будь-яких обмежень можете зіграти в онлайн-казино Cosmolot. Проте, пам'ятайте, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально.