Азартні ігри – доволі популярна розвага. А тому по всьому світу є величезна кількість казино – традиційних та незвичних, помпезних та мінімалістичних. Один із прикладів цікавих гральних закладів – казино на задньому сидінні лондонського таксі.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про рекламну акцію компанії Grosvenor, яка кілька років тому створила британське "казино без адреси", що розташовувалося в автентичному лондонському таксі.

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Як працює казино в таксі



Азартні ігри в таксі / Фото Birmingham Mail

У 2016 році британська мережа казино Grosvenor створила унікальний ігровий заклад – казино у лондонського кебі. Її представники вважають, що це – найменше казино у всьому світі. Азартне таксі їздило Лондоном та іншими британськими містами протягом кількох тижнів.

Цей автомобіль виконував одразу 2 функції і працював, як таксі і як казино одночасно. Кожен охочий міг викликати його, щоб доїхати до місця призначення, а по дорозі зіграти декілька партій у карти чи автомати та насолодитися прохолодними напоями.

Автомобіль оснастили гральним столом, за яким сидів круп'є, телевізорами та навіть мінібаром. Тут можна було зіграти у блекджек, покер чи онлайн-слоти на планшеті. Крім того, пасажири таксі могли робити ставки на спортивні події, які транслювали на моніторах.

Дивіться відео: казино у лондонському таксі

Водій таксі безкоштовно підвозив пасажирів до будь-якого казино мережі Grosvenor. А якщо гравцеві було достатньо тих розваг, які пропонували на борту кеба, він міг дістатися у будь-яку точку міста, зробивши пожертву для благодійної організації Carers Trust.

В Україні такої розваги, як Grosvenor немає. Але ви можете створити власне казино в таксі чи у будь-якому іншому місці за допомогою онлайн-казино Cosmolot. Головне, не забувайте, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально, де б ви не були.