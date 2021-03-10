Загальноприйнято вважати, що найбільші та найкращі казино розташувалися у таких азартних столицях, як Макао та Лас-Вегас. Попри це, Європа також може похизуватися розкішними гральними закладами, які користуються популярністю не лише у гемблерів, які мешкають поруч, але й у туристів зі всього світу.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot підготували добірку найбільших європейських казино. Кожне з них має свої унікальні особливості та цікаву історію.

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#5 Estoril – Лісабон, Португалія

Португальське казино Estoril, що розташоване у районі Ешторіл за 18 кілометрів від Лісабона, вважається 5-им за розміром казино Європи.

Дивіться фото з казино Estoril / Фото Estoril Casino

Про казино

Його будівництво розпочалося у 1916 році, але через війну відчинило свої двері лише у 1927 році. Під час Другої світової війни казино стало координаційним центром шпигунів. У 1958 році казино перейшло під управління нового власника, а тому протягом кількох наступних років будівлю розширили, модернізували та удосконалили. Саме тоді казино набуло більш сучасного вигляду, який ми можемо спостерігати до сьогодні.

Estoril було улюбленим казино популярного письменника Яна Флемінга. Саме час, проведений ним в Estoril, став натхнення для написання першої книги "бондіани" – "Казино Рояль".

Інфраструктура

Казино займає площу 2500 квадратних метрів. На цій території розташовані кілька залів для гемблерських розваг, в яких на гравців чекають більше, ніж 1000 гральних автоматів та столів. Крім того, в Estoril є бари, ресторани, конференц-зали та художня галерея.

#4 Casino at the Empire – Лондон, Велика Британія

Casino at the Empire є найбільшим казино Лондона та четвертим за розміром казино Європи. Воно розташоване на вулиці Лестер у західному районі Лондона.

Дивіться фото з Casino at the Empire / Фото з інстаграму empire_casino

Про казино

Casino at the Empire відкрилося у 2007 році. До цього у будівлі був театр та популярний простір для світських раутів та балів. Казино належить Caesars Entertainment – одному з найвідоміших гральних операторів у світі, якому належать й інші казино, зокрема Caesars Palace у Лас-Вегасі.

Інфраструктура

У Casino at the Empire на площі 5100 квадратних метрів розташувалися понад 100 гральних автоматів та більше ніж 50 столів для рулетки, покеру, блекджеку та інших традиційних та незвичайних ігор. Крім того, на території є ресторан, бари та лаунжі. Казино відоме своїм особливим покерним залом – ігри та турніри там тривають цілодобово.

#3 Resort World Birmingham – Бірмінгем, Велика Британія

Казино, розташоване у розважальному комплексі Resort World Birmingham, є найбільшим казино у Великій Британії та займає третю стрічку топу найбільших європейських казино.

Дивіться фото з казино Resort World Birmingham / Фото Resort World, Tripadvisor

Про казино

Казино у Resort World Birmingham побудували за 2 роки та відкрили у 2015 році. Воно належить групі компаній Genting, яка, окрім казино, займається ще й нерухомістю, виробництвом електроенергії й газу, інформаційними та біотехнологіями.

Поряд із казино у розважальному центрі є ще й 4-зірковий готель, кінотеатр, спа-центр, ресторани, бари та магазини.

Інфраструктура

Безпосередньо казино займає площу 5500 квадратних метрів. Воно пропонує відвідувачам широкий азартний асортимент – понад 200 гральних автоматів та столів для рулетки, блекджеку, покеру, баккари тощо. Гості можуть розважатися у стандартних та VIP-залах казино. Також на території грального закладу є ресторани, бари та лаунжі.

Для новачків у світі гемблінгу у казино Resort World Birmingham проводять навчальні сесії, аби вони ознайомилися з правилами азартних ігор та спробували зіграти безкоштовно.

#2 Casino de Monte-Carlo – Монте-Карло, Монако

Monte-Carlo – найбільше казино Монако, яке за сумісництвом є другим за розміром казино Європи.

Дивіться фото з казино Monte-Carlo / Фото з фейсбуку Casino de Monte-Carlo

Про казино

Casino de Monte-Carlo у 1863 році відкрив принц Карл III, а разом із ним заснував компанію Société des Bains de Mer, яка досі керує усім гральним бізнесом в Монако. Казино одразу ж почало приносити величезні прибутки, і не лише врятувало сімейство Грімальді від банкрутства, а й переповнило казну держави.

За весь час існування казино, його кілька разів добудовували та вдосконалювали всесвітньо відомі архітектори, а сучасного вигляду воно набуло після повної реставрації у 1999 році.

Інфраструктура

Казино Monte-Carlo займає площу понад 10 тисяч квадратних метрів. На цій території на гемблерів чекають більше, ніж 300 автоматів та столів. Серед азартних розваг: вінтажні та сучасні гральні автомати, різні види рулетки, покеру і блекджеку, крепс, пунто банко та багато іншого. У будівлі поряд з казино розташували оперний театр, клуб та вишукані ресторани.

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#1 Casino di Campione – Комо, Італія

Першу позицію рейтингу найбільших європейських казино займає Casino di Campione, що розташоване в італійській провінції Комо на березі мальовничого озера Лугано.



Casino di Campione / Фото з вікіпедії

Про казино

Казино було засновано у 1917 році. Тоді воно слугувало місцем зустрічей з іноземними дипломатами для збору інформації під час Першої світової війни. Казино було власністю італійського уряду та підпорядковувалося муніципалітету. Воно успішно працювало та приносило величезний дохід.

У 2007 році Casino di Campione переїхало в нову будівлю, спроєктовану швейцарським архітектором Маріо Боттою. Вона була побудована поруч зі старим приміщенням, яке згодом зруйнували. У 2018 році казино оголосило про банкрутство і зачинило свої двері для відвідувачів.

Інфраструктура

Нове приміщення казино займало площу майже 55 тисяч квадратних метрів – це в десятки разів більше середньостатистичних гральних закладів. Зали казино розташовувалися на 9 поверхах, а ще 3 поверхи займав підземний паркінг для відвідувачів.

У Casino di Campione було понад 500 гральних автоматів та 56 столів. Тут можна було зіграти у рулетку, покер, блекджек, баккару та інші азартні ігри.

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Величність цих гральних закладів, безумовно, вражає. Тисячі гемблерів мріють потрапити хоча б до одного з них. Але якщо ви поки що не здійснили цю мрію – завітайте до онлайн-казино Cosmolot. Головне – пам'ятайте, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально.