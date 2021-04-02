США славляться гральною індустрією, азартною культурою та великою кількістю казино. До того ж Штати можуть похизуватися кількома гральними закладами, які входять до рейтингу найбільших казино світу.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot підготували добірку найбільших казино США. Ми обрали 5 закладів, які вражають своїми розмірами та інфраструктурою.

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#5 Mandalay Bay Casino & Hotel – Лас-Вегас, США

Казино Mandalay Bay – гральний заклад у Лас-Вегасі, що посідає 5 місце у рейтингу найбільших казино у США.



Mandalay Bay Casino / Фото Agoda

Історія

Корпорація Circus Circus Enterprises у 1995 році придбала у Вегасі готель під назвою Hacienda. На його місці вони відкрили розважальний комплекс Project Paradise у гавайському стилі. Він доволі швидко став популярним серед мешканців та гостей міста. У 1998 році його перейменували на Mandalay Bay. З того часу готель-казино розширили та удосконалили. У 2003 році його викупила компанія MGM Group – один із лідерів американської гральної індустрії. Вона змогла зробити цей проєкт ще більш прибутковим.

Інфраструктура

Комплекс розташований на узбережжі мальовничої бухти. Він пропонує своїм гостям готель, вишукані ресторани, модні магазини та навіть власний закритий пляж. Казино у Mandalay Bay займає площу понад 12 тисяч квадратних метрів. Асортимент грального закладу відомий різноманіттям розваг для гемблерів. Тут є більше ніж 2 тисячі гральних автоматів та понад 220 столів для покеру, блекджеку, рулетки, баккари та інших ігор. Крім того, любителі беттингу можуть зробити ставки у букмекерській конторі.

#4 MGM Grand Casino – Лас-Вегас, США

Ще один велетень у світі азартних розваг Лас-Вегаса – MGM Grand Casino, яке вважають четвертим за розміром казино у США.



MGM Grand Casino / Фото Booking

Історія

Казино MGM Grand належить тій самій компанії, що й Mandalay Bay, – MGM. Воно відчинило свої двері у 1993 році. До цього на його місці було розташований готель-казино Marina, але MGM викупила та оновила його. Від тоді його ще кілька раз модернізували.

Казино MGM Grand вважається одним із найреспектабельніших закладів Вегаса. Тут регулярно помічають всесвітньо відомих зірок та впливових бізнесменів. Крім того, казино неодноразово ставало місцем зйомок голлівудських фільмів, зокрема таких, як "Одинадцять друзів Оушена" та "Канікули в Вегасі".

Інфраструктура

Казино, розташоване у 30-поверховому комплексі MGM Grand, займає площу 16 тисяч квадратних метрів. Тут відвідувачам пропонують понад 3 тисячі гральних автоматів та 195 столів для ігор. Крім традиційних покеру, бледжеку, баккари та рулетки, тут є ще й колеса фортуни, сік-бо та можливість робити ставки на спорт.

#3 Bally's Hotel and Casino – Атлантик-Сіті, США

Після найбільших казино у Лас-Вегасі ми рухаємося до третьої стрічки рейтингу найбільших гральних закладів США – Bally's Hotel and Casino в Атлантик-Сіті.



Казино-готель Bally's / Фото Agoda

Історія

У 1977 році бізнесмен Мартін Блантт придбав в Атлантик-Сіті готель Marlborough-Blenheim Hotel, щоб побудувати на його місці новий комплекс Park Place. У 2000 році новий готель-казино перейменували на Bally's. Наразі він належить величезній американській корпорації Caesars Entertainment. Його прибутки складають суттєву частину доходів компанії, яка володіє багатьма казино у США, зокрема й у Лас-Вегасі.

Інфраструктура

Розважальний комплекс Bally's пропонує своїм відвідувачам не лише готель, казино та ресторани, а й концертний майданчик, на якому регулярно відбуваються яскраві масові заходи – музичні концерти, вистави, спортивні події.

Безпосередньо казино займає площу понад 20 тисяч квадратних метрів. Заклад може пишатися асортиментом, який задовольнить будь-якого відвідувача. Bally's пропонує: 5200 гральних автоматів, столи для покеру, блекджеку, крепсу, рулетки та інших ігор. Для гравців, які роблять великі ставки, тут є окремі VIP-зали.

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#2 Mohegan Sun – Анкасвілл, США

Друге місце серед найбільших казино США займає Mohegan Sun у місті Анкасвілл, що у штаті Коннектикут.



Племінне казино Mohegan Sun / Фото Mohegan Sun

Історія

Комплекс Mohegan Sun, на відміну від попередніх закладів, належить не приватній корпорації, а корінному індіанському племені Мохеган. Його представили світові у 1996 році.

З початку свого існування заклад приносив хороші прибутки, проте фінансова криза 2007-го року дещо похитнула його становище. До 2012-го року справи казино йшли не так, як би того хотілося – власники мали багато боргів. Проте, коли ситуація у світі покращилася, Mohegan Sun змогло розрахуватися з кредиторами та відновити сили.

Інфраструктура

У розважальному комплексі Mohegan Sun є концертна арена, театр кабаре, зали для конференцій та балів та, звичайно, казино. Гральний заклад займає 33 800 квадратних метрів площі. На цій території для гемблерів розмістили 6500 гральних автоматів та понад 370 гральних столів.

#1 Foxwoods Resort Casino – Ледьярд, США

Багатьох дивує той факт, що найбільше казино в США є племінним. Foxwoods Resort Casino у Ледьярді, штат Коннектикут, належить індіанському племені Машантукет і займає першу позицію рейтингу.



Foxwoods Resort Casino / Фото JCJ

Історія

На початку своєї історії, у 1986 році, Foxwoods був маленьким ігровим залом для бінго. Але ця гра користувалася такою популярністю у резервації, що прибутки власників доволі швидко росли. Це забезпечило їм можливість розвиватися. Спершу вони додали настільні ігри, потім – відеослоти, і врешті-решт гральні столи для покеру. У 1996 році Foxwoods став повноцінним казино.

Поступово власники за підтримки інвесторів змогли звести величезні вежі, відкрити готель та перетворити Foxwoods на величезний розважальний комплекс.

Інфраструктура

Загальна площа комплексу Foxwoods Resort Casino – 840 тисяч квадратних метрів. Тут є готель, казино, бари та ресторани на будь-який смак, СПА-салон, і навіть торговий центр. У казино до уваги відвідувачів пропонують 4800 гральних автоматів та величезну кількість столів для різноманітних ігор: покеру, блекджеку, баккари, рулетки, крепсу, китайських ігор, бінго, кено тощо.

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Кожне з цих казино вже залишило видатний слід в історії гральної індустрії. За роки їхнього існування ці місця відвідали мільйони гемблерів. Це доводить те, що азартні ігри – неймовірно популярна розвага. Головне, ставитися до неї відповідально, – нагадує онлайн-казино Cosmolot.