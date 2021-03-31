Гемблінг у Хорватії розвивається швидкими темпами. Цьому сприяє прозоре законодавство та високий попит на азартні розваги.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про особливості грального бізнесу у різних країнах світу. Сьогодні на черзі Хорватія – країна з одним із найперспективніших гральних ринків у Східній Європі.

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Історія гемблінгу в Хорватії

Хорватія була однією з перших країн Східної Європи, де легалізували та врегулювали азартні ігри ще в 1960-х роках. Після проголошення незалежності Хорватії у 1991 році ця індустрія почала розвиватися активніше. Тоді ж уряд узаконив ставки на спорт та надав приватним компаніяь можливість відкривати букмекерські контори.

Влада Хорватії одразу ж зосередилася на розвитку туризму та зробила цю сферу пріоритетною. Поряд із цим, азартний бізнес мав змогу нарощувати темпи. Почали з'являтися казино, розташовані в великих готелях або поблизу них. Вони привертали увагу туристів та приносили державі суттєвий додатковий дохід.

У 2013 році Хорватія вступила до Європейського Союзу. Ці події дали новий поштовх гральному бізнесу. Всі закони, прийняті після вступу, узгоджені з нормами ЄС. Тому ліцензія на організацію та проведення азартних ігор, видана в Хорватії, дозволяє працювати на всій території Європейського Союзу. Завдяки цьому, хорватський гральний бізнес привертає увагу закордонних інвесторів.

Сьогодні гральний ринок у Хорватії переповнений розвагами для любителів азарту. Тут активно працюють фізичні та віртуальні казино, зали з ігровими автоматами, лотереї та букмекерські контори.

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Закони та податки



Як регулюється та оподатковується гральний бізнес / Фото Freepik

Індустрія азартних ігор в Хорватії регулюється 2-ма документами: Постановою про інтерактивні ігри в онлайн-казино 2010-го року та Законом про азартні ігри 2014-го року. Згідно з ними, азартні ігри поділяють на 4 категорії:

лотереї та бінго;

ігри з миттєвим виграшем (миттєві лотереї та казино);

ставки на спорт;

гральні автомати та відеопокер.

Усі питання, пов'язані з гемблінгом, у Хорватії регулює міністерство фінансів. Воно працює у двох основних напрямках: ліцензування та оподаткування.

Щоб отримати ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в Хорватії, потрібно виконати доволі непрості вимоги. Оператор зобов'язується щорічно сплачувати 3 мільйони кун (465 тисяч доларів). Крім того, йому необхідно мати таку ж суму в резервному фонді, аби покривати виграші.

Ліцензію видають на 15 років, але її можуть відкликати за умови прострочення платежів та невиконання встановлених обов'язків оператора.

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Система оподаткування грального бізнесу в Хорватії вважається найсуворішою у Східній Європі. Розмір податкових внесків залежить від виду азартних ігор. Лотереї та букмекерські контори платять у казну 5 відсотків від продажу білетів та обігу ставок відповідно. Прибутки казино оподатковуються на 15 відсотків, а залів з ігровими автоматами – на 25 відсотків.

Крім того, у Хорватії діє податок на виграш. З кожної виграної суми доведеться заплатити державі від 10 до 30 відсотків, залежно від розміру виграшу.

Перспективи

Попри суворі умови отримання ліцензій та високі податки, гральний бізнес Хорватії має високий потенціал. Іноземні інвестори вкладають у нього гроші на довготривалу перспективу. Азартний бізнес вважається високомаржинальним, а це означає, що прибутки у будь-якому випадку перевищуватимуть витрати на ліцензійні внески та податкові збори. Не менш важливим та привабливим для інвесторів є право ліцензованих хорватських операторів провадити діяльність в інших країнах Європейського Союзу.

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Азартні ігри стають все більш популярними, а ряди гемблерів поповнюються новими гравцями. Головне ставитися до цієї розваги відповідально,

– нагадує онлайн-казино Cosmolot.