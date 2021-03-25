Небагато людей подумають про Африку, коли почують щось про світові центри грального бізнесу, і даремно. Протягом останніх кількох років на африканському континенті азартні ігри набувають популярності, а гральний ринок розвивається швидкими темпами.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають, як влаштований гральний бізнес у Африці та які у нього перспективи розвитку.

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Специфіка грального ринку Африки

Протягом останніх років африканські країни впевнено руйнують стереотипи про обмежені ресурси та відставання від усього світу. Насправді ж, у 70 відсотків населення континенту є доступ до швидкісного мобільного інтернету та техніки, і ця цифра продовжує стрімко зростати. Завдяки цьому онлайн-казино та ставки на спорт набувають популярності. Наземні казино користуються дещо меншим попитом, але також мають вдосталь клієнтів.

Африканський гральний ринок є набагато молодшим за європейський та американський. Тому законодавство африканських країн, що регулює організацію азартних ігор, є доволі нечітким. Попри це, у більшості регіонів офіційно дозволені більшість видів гемблінгу, а категорична заборона діє лише у деяких країнах.

Найбільші азартні центри – це ПАР, Нігерія та Кенія. Детальніше особливості грального ринку Африки ми розглянемо на прикладі саме цих країн.

Південно-Африканська Республіка



Азартні ігри в ПАР / Фото African Exponent

У Південно-Африканській Республіці азартні ігри легалізували відносно недавно – у 1994 році, коли до влади прийшов новий демократичний уряд. Наразі кожна з 9 провінцій ПАР має власну комісію, яка регулює бізнес з організації та проведення азартних ігор на своїй території.

Асортимент азартних ігор у ПАР дещо обмежений – тут дозволена діяльність наземних казино, національної лотереї та букмекерських контор, що приймають ставки на спорт і кінні перегони. Онлайн-казино тут перебувають поза законом.

Національна лотерея – на першому місці у рейтингу азартних ігор у ПАР. Місцеве населення віддає перевагу саме їй, а вже потім у списку йдуть онлайн-ставки на спорт та казино.

Нігерія



Гральний бізнес в Нігерії / Фото Anygamble

Азартні ігри в Нігерії легалізували у 2004 році. Вони контролюються Національною комісією з регулювання лотерей. Азартні ігри у Нігерії розділюють на 2 категорії: легальні і незаконні. Офлайн та онлайн-казино, лотереї та ставки та спорт є дозволеними, а окремі ігри, такі як рулетка та кості, заборонені.

Нігерія є другим за величиною гральним ринком у Африці. На цю позицію її поставили чисельність населення (майже 200 мільйонів громадян) та лояльне законодавство.

Найбільш популярною азартною розвагою тут вважаються ставки на спорт. Більшість нігерійців захоплюються європейським футболом, і люблять не лише його дивитися та вболівати за улюблені команди, а й робити ставки на результат гри і заробляти на цьому.

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Кенія



Найпопулярніші азартні ігри в Кенії / Фото Answers Africa

Ситуація на гральному ринку Кенії подібна до Нігерії, але через те, що чисельність населення у кілька разів менша (47 мільйонів людей) – він розвивається повільніше. Крім того, на це впливає ще й те, що не на всій території країни є якісне інтернет-покриття.

Більшість видів гемблінгу в Кенії легалізовані, хоча азартні ігри онлайн не надто поширенні через обмежені технічні можливості. Найпопулярніша розвага – ставки на європейський футбол, як і в Нігерії.

Перспективи розвитку

Експерти у сфері гемблінгу говорять, що африканський гральний бізнес лише набирає оберти та продовжуватиме розвиватися. З розповсюдженням мережі мобільного інтернету, кількість людей, які гратимуть в онлайн-казино та робитимуть ставки на спорт в інтернеті, ростиме.

Чим більше та швидше розвиватиметься цей сектор, тим краще уряди країн зможуть налагодити системи законодавчого регулювання азартних ігор, щоб вони працювали чіткіше та якісніше.

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Тим часом в Україні онлайн-казино перебувають на піку своєї популярності, а кількість гравців збільшується з кожним днем. Головне, пам'ятати, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально, – наголошує онлайн-казино Cosmolot.