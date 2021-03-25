Немногие подумают об Африке, когда услышат что-то о мировых центрах игорного бизнеса, и напрасно. В течение нескольких последних лет на африканском континенте азартные игры приобретают популярность, а игорный рынок развивается быстрыми темпами.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают, как устроен игорный бизнес в Африке и какие у него перспективы развития.

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Специфика игорного рынка Африки

В последние годы африканские страны уверенно разрушают стереотипы про ограниченные ресурсы и отставание от всего мира. На самом деле, у 70 процентов населения континента есть доступ к скоростному мобильному интернету и технике, и эта цифра продолжает стремительно расти. Благодаря этому, онлайн-казино и ставки на спорт приобретают популярность. Наземные казино пользуются несколько меньшим спросом, но также имеют достаточно клиентов.

Африканский игорный рынок намного моложе европейского и американского. Поэтому законодательство африканских стран, регулирующее организацию азартных игр, довольно нечеткое. Несмотря на это, в большинстве регионов официально разрешены большинство видов гемблинга, а категорический запрет действует только в некоторых странах.

Крупнейшие азартные центры – это ЮАР, Нигерия и Кения. Подробнее особенности игорного рынка Африки мы рассмотрим на примере именно этих стран.

Южно-Африканская Республика



Азартные игры в ЮАР / Фото African Exponent

В Южно-Африканской Республике азартные игры легализовали относительно недавно – в 1994 году, когда к власти пришло новое демократическое правительство. Сейчас каждая из 9 провинций ЮАР имеет собственную комиссию, которая регулирует бизнес по организации и проведению азартных игр на своей территории.

Ассортимент азартных игр в ЮАР несколько ограничен – здесь разрешена деятельность наземных казино, национальной лотереи и букмекерских контор, принимающих ставки на спорт и скачки. Онлайн-казино здесь находятся вне закона.

Национальная лотерея – на первом месте в рейтинге азартных игр в ЮАР. Местное население предпочитает именно ее, а уже потом в списке идут онлайн-ставки на спорт и казино.

Нигерия



Игорный бизнес в Нигерии / Фото Anygamble

Азартные игры в Нигерии легализовали в 2004 году. Они контролируются Национальной комиссией по регулированию лотерей. Азартные игры в Нигерии разделяют на 2 категории: легальные и незаконные. Офлайн и онлайн-казино, лотереи и ставки на спорт разрешены, а отдельные игры, такие как рулетка и кости, запрещены.

Нигерия является вторым по величине игорным рынком в Африке. На эту позицию ее поставили численность населения (почти 200 миллионов граждан) и лояльное законодательство.

Самым популярным азартным развлечением здесь являются ставки на спорт. Большинство нигерийцев увлекаются европейским футболом, и любят не только его смотреть и болеть за любимые команды, но и делать ставки на исход игры и зарабатывать на этом.

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Кения



Самые популярные азартные игры в Кении / Фото Answers Africa

Ситуация на игорном рынке Кении подобная Нигерии, но из-за того, что численность населения в несколько раз меньше (47 миллионов человек) – он развивается медленнее. Кроме того, на это влияет еще и то, что не на всей территории страны есть качественное интернет-покрытие.

Большинство видов гемблинга в Кении легализованы, хотя азартные игры онлайн не слишком распространены из-за ограниченных технических возможностей. Самое популярное развлечение – ставки на европейский футбол, как и в Нигерии.

Перспективы развития

Эксперты в сфере гемблинга говорят, что африканский игорный бизнес только набирает обороты и продолжать развиваться. С распространением сети мобильного интернета, количество людей, которые будут играть в онлайн-казино и делать ставки на спорт в интернете, будет расти.

Чем больше и быстрее развиваться этот сектор, тем лучше правительства стран смогут наладить системы законодательного регулирования азартных игр, чтобы они работали четко и качественно.

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