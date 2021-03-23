Уникальные и особенные: чем выделяются самые интересные казино мира
Сегодня индустрия казино и азартных игр развилась настолько, что обычным игорным заведением никого не удивишь. Именно поэтому владельцы придумывают интересные концепции, чтобы сделать свое казино уникальным.
Источник:24 канал
Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают о самых интересных казино в мире и то, что делает их особенными.
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Casino Jet Lounge – казино на борту самолета
В 2012 году французские компании Airjet Designs и Designescence обьединили усилия, чтобы создать уникальный самолет и уникальное казино в одном. Jet Lounge – это полностью функционирующее казино на борту Boeing 777. Помимо развлечений для гэмблеров в нем есть бар, лаунж и свободное пространство для передвижения пассажиров, а в игровом ассортименте – покер, блэкджек и слоты на планшетах. От рулетки пришлось отказаться по понятным причинам.
Казино Jet Lounge
Desert Cave – казино в подземной пещере
Desert Cave в пещере / Фото Desert Cave
Казино и отель Desert Cave построили в Кубер-Педи, в Австралии, в 1988 году. Это шахтерский городок расположен посреди пустыни, а его жители вместо привычных домов строили землянки. Так они спасались от ветра и жары.
По аналогии в большом песчанике построили комплекс Desert Cave, который является одним из самых популярных в Австралии. В казино есть более 15 покерных автоматов, игровые столы, бар и ресторан.
Казино под землей / Фото Desert Cave
Circus Circus Casino – казино-цирк
Circus Circus – одно из самых известных казино Лас-Вегаса и мира. Оно напоминает цирковую арену не только оформлением. В течение дня здесь показывают бесплатные цирковые представления с номерами акробатов, гимнастов, силачей и жонглеров. Сам комплекс предусматривает концепцию семейных развлечений. Здесь есть большой отель, бары и рестораны, развлекательный парк с аттракционами для детей и конечно казино для взрослых.
Казино занимает площадь 9300 квадратных метров. На этой территории расположилась огромное количество игровых автоматов и столов, за которыми можно сыграть в популярные азартные игры.
Видеотур по казино Circus Circus
Tusk Rio Casino Resort – казино-карнавал
Tusk Rio Casino Resort / Фото Provodniq
Tusk Rio Casino считается крупнейшим игорным заведением в Южной Африке. Оно расположено в Клерксдорпе, в ЮАР. Это казино, оформленное в стиле бразильского карнавала, способно подарить атмосферу праздника каждому посетителю. По территории комплекса свободно ходят экзотические животные и птицы, а окрестные пейзажи поражают своей красотой.
Казино занимает почти 25 тысяч квадратных метров. Особое внимание здесь стоит обратить на игровые автоматы – более 300 современных разножанровых слот-машин расположены в огромных роскошных залах. Кроме того, здесь есть достаточно игровых столов для любителей традиционных азартных игр.
Казино Tusk Rio / Фото Provodniq
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