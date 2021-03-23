Сегодня индустрия казино и азартных игр развилась настолько, что обычным игорным заведением никого не удивишь. Именно поэтому владельцы придумывают интересные концепции, чтобы сделать свое казино уникальным.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают о самых интересных казино в мире и то, что делает их особенными.

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Casino Jet Lounge – казино на борту самолета

В 2012 году французские компании Airjet Designs и Designescence обьединили усилия, чтобы создать уникальный самолет и уникальное казино в одном. Jet Lounge – это полностью функционирующее казино на борту Boeing 777. Помимо развлечений для гэмблеров в нем есть бар, лаунж и свободное пространство для передвижения пассажиров, а в игровом ассортименте – покер, блэкджек и слоты на планшетах. От рулетки пришлось отказаться по понятным причинам.

Казино Jet Lounge

Desert Cave – казино в подземной пещере



Desert Cave в пещере / Фото Desert Cave

Казино и отель Desert Cave построили в Кубер-Педи, в Австралии, в 1988 году. Это шахтерский городок расположен посреди пустыни, а его жители вместо привычных домов строили землянки. Так они спасались от ветра и жары.

По аналогии в большом песчанике построили комплекс Desert Cave, который является одним из самых популярных в Австралии. В казино есть более 15 покерных автоматов, игровые столы, бар и ресторан.



Казино под землей / Фото Desert Cave

Circus Circus Casino – казино-цирк

Circus Circus – одно из самых известных казино Лас-Вегаса и мира. Оно напоминает цирковую арену не только оформлением. В течение дня здесь показывают бесплатные цирковые представления с номерами акробатов, гимнастов, силачей и жонглеров. Сам комплекс предусматривает концепцию семейных развлечений. Здесь есть большой отель, бары и рестораны, развлекательный парк с аттракционами для детей и конечно казино для взрослых.

Казино занимает площадь 9300 квадратных метров. На этой территории расположилась огромное количество игровых автоматов и столов, за которыми можно сыграть в популярные азартные игры.

В 1993 году Circus Circus прославилось благодаря самому громкому ограблению в истории казино. 21-летняя Хизер Толчиф украла оттуда 3 миллиона долларов, а потом перевоплотилась в бабушку на инвалидной коляске и вместе с любимым покинула страну.

Видеотур по казино Circus Circus

Tusk Rio Casino Resort – казино-карнавал



Tusk Rio Casino Resort / Фото Provodniq

Tusk Rio Casino считается крупнейшим игорным заведением в Южной Африке. Оно расположено в Клерксдорпе, в ЮАР. Это казино, оформленное в стиле бразильского карнавала, способно подарить атмосферу праздника каждому посетителю. По территории комплекса свободно ходят экзотические животные и птицы, а окрестные пейзажи поражают своей красотой.

Казино занимает почти 25 тысяч квадратных метров. Особое внимание здесь стоит обратить на игровые автоматы – более 300 современных разножанровых слот-машин расположены в огромных роскошных залах. Кроме того, здесь есть достаточно игровых столов для любителей традиционных азартных игр.



Казино Tusk Rio / Фото Provodniq

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Каждое из этих заведений стоит того, чтобы его посетить и получить незабываемые впечатления. А пока вы не отправились в путешествие, загляните в онлайн-казино Cosmolot. Однако, помните, что к азартным играм нужно относиться ответственно.