Сьогодні індустрія казино та азартних ігор розвинулася настільки, що звичайним гральним закладом нікого не здивуєш. Саме тому власники вигадують цікаві концепції, аби зробити своє казино унікальним.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про найцікавіші казино у світі та те, що робить їх особливими.

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Casino Jet Lounge – казино на борту літака

У 2012 році французькі компанії Airjet Designs і Designescence об'єднали зусилля, аби створити унікальний літак і унікальне казино в одному місці. Jet Lounge – це повністю функціонуюче казино на борту Boeing 777. Крім розваг для гемблерів у ньому є бар, лаунж та вільний простір для пересування пасажирів, а в ігровому асортименті – покер, блекджек та слоти на планшетах. Від рулетки довелося відмовитися зі зрозумілих причин.

Казино Jet Lounge

Desert Cave – казино у підземній печері



Desert Cave у печері / Фото Desert Cave

Казино та готель Desert Cave побудували в Кубер-Педі, в Австралії, у 1988 році. Це шахтарське містечко розташоване посеред пустелі, а його мешканці замість звичних будинків будували землянки. Так вони рятувалися від вітру та спеки.

За аналогією у великому піщанику побудували комплекс Desert Cave, який є одним із найпопулярніших в Австралії. У казино є понад 15 покерних автоматів, гральні столи, бар та ресторан.



Казино під землею / Фото Desert Cave

Circus Circus Casino – казино-цирк

Circus Circus – одне із найвідоміших казино Лас-Вегасу та світу. Воно нагадує циркову арену не лише оформленням. Протягом дня тут тривають безкоштовні циркові вистави з номерами акробатів, гімнастів, силачів та жонглерів. Сам комплекс передбачає концепцію сімейних розваг. Тут є великий готель, бари та ресторани, розважальний парк з атракціонами для дітей та, звичайно, казино для дорослих.

Казино займає площу 9300 квадратних метрів. На цій території розташувалася величезна кількість гральних автоматів та столів, за якими можна зіграти у популярні азартні ігри.

У 1993 році Circus Circus прославилося завдяки найгучнішому пограбуванню в історії казино. 21-річна Хізер Толчіф вкрала звідти 3 мільйони доларів, а потім перевтілилася у бабусю на інвалідному візку та разом із коханим покинула країну.

Відеотур по казино Circus Circus

Tusk Rio Casino Resort – казино-карнавал



Tusk Rio Casino Resort / Фото Provodniq

Tusk Rio Casino вважається найбільшим гральним закладом в Південній Африці. Воно розташоване у Клерксдорпі, у ПАР. Це казино, оформлене у стилі бразильського карнавалу, здатне подарувати атмосферу свята кожному відвідувачу. По території комплексу вільно ходять екзотичні тварини та птахи, а довколишні пейзажі вражають своєю красою.

Казино займає майже 25 тисяч квадратних метрів. Особливу увагу тут варто звернути на гральні автомати – більше ніж 300 сучасних різножанрових слот-машин розташовані у величезних розкішних залах. Крім того, тут є вдосталь гральних столів для любителів традиційних азартних ігор.



Казино Tusk Rio / Фото Provodniq

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Кожен з цих закладів вартий того, щоб його відвідати та отримати незабутні враження. А поки ви не вирушили в подорож, завітайте до онлайн-казино Cosmolot. Проте, пам'ятайте, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально.