Віртуальні казино продовжують розвиватися та стають популярнішими, а до компанії онлайн-гемблерів приєднуються все більше людей. Новачки можуть розгубитися, адже різноманіття казино, слотів та цікавих пропозицій вражає. Звичайно, щоб розібратися у цьому, хотілося б отримати кілька влучних порад.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають, на що варто звернути увагу недосвідченим гравцям в інтернет-казино, аби отримати якомога більше задоволення та користі.

Читайте також Як з'явилися найпопулярніші азартні ігри: історії виникнення

Оберіть надійне казино

Запорука приємно проведеного часу в інтернет-казино – його надійність. На ринку віртуальних гральних клубів вже є величезна кількість онлайн-казино, а з кожним днем їх з'являється все більше. Проте, не всі вони можуть похизуватися якістю та порядністю.

Аби зробити правильний вибір, який не змусить шкодувати про себе, гемблери повинні звертати увагу на головні критерії. Ще до реєстрації на сайті та початку гри потрібно проаналізувати казино і перевірити:

наявність ліцензії;

наявність техпідтримки та якість обслуговування клієнтів;

варіанти поповнення депозиту та виведення коштів;

різноманіття гральних автоматів;

відгуки реальних користувачів казино.

Якщо усі ці параметри вас задовольнили, можна сміливо переходити до наступного пункту. Але якщо у вас виникли сумніви хоча б в одному пункті, рекомендуємо продовжити пошуки.

До теми Як обрати надійне онлайн-казино: основні критерії

Дотримуйтесь правил відповідальної гри

Розпочинаючи грати в онлайн-казино, кожен гемблер повинен ознайомитися з правилами відповідальної гри та беззаперечно їх дотримуватися. Це необхідно для того, щоб захистити себе від можливих негативних наслідків зловживання азартними іграми.

Ось головні принципи відповідального гемблінгу:

грати в азартні ігри дозволено лише повнолітнім – в Україні в казино можуть грати люди, яким виповнився 21 рік;

грати в казино не можна у стані сп'яніння, а також у пригніченому настрої;

гемблерам необхідно адекватно оцінювати ризики і бути готовими до того, що вони можуть втратити гроші;

кожен гравець повинен встановити для себе чіткий ліміт часу, який він може провести за грою, та визначити конкретну суму грошей, яку він готовий витратити в казино без негативних наслідків;

не потрібно намагатись відігратися у випадку програшу.

Детальніше про відповідальну гру Принципи відповідального гемблінгу: важливі правила для азартних гравців

Користуйтеся демо-режимом



Ознайомтеся зі слотом перед грою / Фото Freepik

Демо-режим – надзвичайно корисна функція, яку пропонують більшість гральних автоматів. Особливу увагу на неї варто звернути новачкам, які лише розпочинають грати в казино.

Перед тим, як грати на реальні кошти, увімкніть демо-режим та познайомтеся зі слотом. Кожному відвідувачу у демо-режимі будуть доступні віртуальні "гроші". Використовуючи їх, ви можете детально роздивитися елементи автомату, зрозуміти, як він працює, як робити ставки та як нараховуються виграші.

Це дає змогу визначитися, чи подобається вам слот і чи хочете ви продовжити грати на ньому, не ризикуючи справжніми грошима.

Читайте таблиці виплат

Кожен онлайн-слот має власну таблицю виплат. У ній повинна бути вся інформація про коефіцієнти, лінії виплат, бонусні раунди та RTP – відсоток повернення коштів.

RTP (Return to Player) дослівно означає "повернення гравцеві". Це значення показує наскільки високою є ймовірність виграшу у довгостроковій перспективі у конкретному гральному автоматі. Відповідно, чим вищим є цей відсоток – тим більші шанси на виграш. У якісних слотах надійних провайдерів значення RTP складає 90 та більше відсотків.

Спробуйте грати на різних слотах

Віртуальні казино пропонують надзвичайно широкий асортимент гральних автоматів. В середньому – це 200 – 300 слотів. Новачки часто губляться у такому різноманітті та грають в один і той самий автомат весь час. Йдучи таким шляхом, ви позбавляєте себе можливості обрати щось краще.

Досвідчені гравці рекомендують спочатку спробувати більше автоматів у демо-режимі, а серед них обрати 4 – 5 улюблених слотів. Однак, звертайте увагу на новинки – можливо серед них ховається ваша нова улюблена розвага.

Це цікаво Найкращі гральні автомати за мотивами популярних фільмів та серіалів

Перераховані поради допоможуть вам безпечно та успішно розпочати свій гемблерський шлях у віртуальному казино та отримувати задоволення від гри. Головне, пам'ятайте, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально, – наголошує онлайн-казино Cosmolot.