Виртуальные казино продолжают развиваться и становятся еще популярнее, а к компании онлайн-гемблеров присоединяются все больше людей. Новички могут растеряться, ведь многообразие казино, слотов и интересных предложений впечатляет. Конечно, чтобы разобраться в этом, хотелось бы получить несколько советов.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают, на что стоит обратить внимание неопытным игрокам в интернет-казино, чтобы получить как можно больше удовольствия и пользы.

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Выберите надежное казино

Залог приятно проведенного времени в интернет-казино – его надежность. На рынке виртуальных игровых клубов уже есть огромное количество онлайн-казино, а с каждым днем ​​их появляется все больше. Однако не все они могут похвастаться качеством и порядочностью.

Чтобы сделать правильный выбор, который не заставит о себе жалеть, гемблеры должны обращать внимание на главные критерии. Еще до регистрации на сайте и начала игры нужно проанализировать казино и проверить:

наличие лицензии;

наличие техподдержки и качество обслуживания клиентов;

варианты пополнения депозита и вывода средств;

ассортимент игровых автоматов;

отзывы реальных пользователей казино.

Если все эти параметры вас удовлетворили, можно смело переходить к следующему пункту. Но если хотя у вас возникли сомнения хотя бы по одному критерию, рекомендуем продолжить поиски.

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Соблюдайте правила ответственной игры

Начиная играть в онлайн-казино, каждый гемблер должен ознакомиться с правилами ответственной игры и беспрекословно их соблюдать. Это необходимо для того, чтобы защитить себя от возможных негативных последствий злоупотребления азартными играми.

Вот главные принципы ответственного гемблинга:

играть в азартные игры разрешено только совершеннолетним – в Украине в казино могут играть люди, которым исполнился 21 год;

играть в казино нельзя в состоянии опьянения, а также в подавленном настроении;

гемблерам необходимо адекватно оценивать риски и быть готовыми к тому, что они могут потерять деньги;

каждый игрок должен установить для себя четкий лимит времени, которое он может провести за игрой, и определить конкретную сумму денег, которую он готов потратить в казино без негативных последствий;

не стоит пытаться отыграться в случае проигрыша.

Подробнее об ответственной игре Принципы ответственного гемблинга: важные правила для азартных игроков

Пользуйтесь демо-режимом



Ознакомтесь со слотом перед игрой / Фото Freepik

Демо-режим – очень полезная функция, которую предлагают большинство игровых автоматов. Особое внимание на нее стоит обратить новичкам, которые только начинают играть в казино.

Перед тем, как играть на реальные деньги, включите демо-режим и познакомьтесь со слотом. Каждому посетителю в демо-режиме будут доступны виртуальные "деньги". Используя их, вы можете лучше рассмотреть элементы автомата, понять, как он работает, как делать ставки и как начисляются выигрыши.

Это позволяет определиться, нравится ли вам слот и хотите ли вы продолжить играть на нем, при этом, не рискуя реальными деньгами.

Читайте таблицы выплат

Каждый онлайн-слот имеет собственную таблицу выплат. В ней должна быть вся информация о коэффициентах, линии выплат, бонусных раундах и RTP – проценте возврата.

RTP (Return to Player) дословно означает "возврат игроку". Это значение показывает, насколько высока вероятность выигрыша в долгосрочной перспективе в конкретном игровом автомате. Соответственно, чем выше этот процент – тем больше шансов на выигрыш. В качественных слотах надежных провайдеров значение RTP составляет 90 и больше процентов.

Попробуйте играть на разных слотах

Виртуальные казино предлагают очень широкий ассортимент игровых автоматов. В среднем – это 200 – 300 слотов. Новички часто теряются в таком разнообразии и играют в один и тот же автомат все время. Идя таким путем, вы лишаете себя возможности выбрать что-то получше.

Опытные игроки рекомендуют сначала попробовать больше автоматов в демо-режиме, а среди них выбрать 4 – 5 любимых слотов. Тем не менее обращайте внимание на новинки – возможно среди них скрывается ваше новое любимое развлечение.

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