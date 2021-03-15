Азартные игры, несомненно, являются одним из самых популярных развлечений во всем мире. Такая тенденция прослеживается много веков подряд. За это время игры успели почти в корне измениться, и сегодня мы знаем их совсем не такими, какими они были в начале своей истории.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают, как появились игры, в которые сейчас играют миллионы людей, и что именно поспособствовало их популярности.

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Покер

История возникновения покера неоднозначна, до сих пор точно неизвестно, когда именно эта игра появилась, и кто ее придумал.

Существует версия, что название игры походит от немецкого слова pochen, что переводится как "стучать". Считают, что покер зародился в Европе в 15 веке, но его правила были другими, и довольно часто менялись. Тогда игроки использовали карты, похожие на современные, чтобы составить комбинации из 3-х карт.



История покера / Фото Unsplash

В то же время в Персии была популярна игра под названием As-nas, которая больше всего напоминает знакомый нам покер. В нее играли с помощью колоды из 20 или 25 карт. Они были очень похожи на современные, за исключением отсутствия нумерованных карт. В бревнах были только тузы, короли, дамы и валеты. Игроки As-nas получали по 5 карт и пытались составить из них комбинации с максимальным количеством карт одинакового номинала.

Техасский холдем – самый популярный вид покера на сегодня, появился в Техасе в начале 20 века. С тех пор покер в США начал развиваться и быстро стал наиболее распространенной игрой.

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Рулетка

Создание прототипа современной рулетки приписывают изобретателю Блезу Паскалю. Он работал над созданием вечного двигателя и для этого представил примитивную форму рулетки – колесо с шариком, вращающегося в нем.



Когда изобрели рулетку / Фото Pixabay

Одно из первых упоминаний о рулетке как игре датируется 1716 годом. В нее играли в парижском отеле Hotel de Soissons. Колесо крутили вручную, а игроки делали ставки на то, в какой сектор упадет брошенный шарик. В более-менее современную рулетку начали играть в 1790-х годах, тоже в Париже. Описание игры привел французский писатель Жак Лабле в своем романе "Рулетка или история игрока" в 1801 году.

Чрезвычайную популярность рулетка обрела после открытия первого казино в Монако в 1860 году. В то же время игра появилась и начала распространяться в США, где ее правила несколько переделали. Именно тогда появилось разграничение рулетки на европейскую и американскую, но в любой вариации она неизменно была и остается одним из самых любимых развлечений казино.

Блэкджек



Как появился блэкджек / Фото Freepik

Блэкджек – это еще одна игра, время появления которой неизвестно. Ее предшественником считают игру Vingt-Un испанского происхождения, которую описал в одной из своих новелл автор "Дон Кихота" Мигель де Сервантес. Ее герои играли в игру, целью которой было собрать 21 очко. Новелла Rinconete y Cortadillo была написана в 1601 году.

Следующее упоминание о Vingt-Un встречается во Франции в 1768 году, а первые описанные правила игры появились в Великобритании в начале 19 века. Примерно в 1899 году английский вариант Vingt-Un в США переименовали в блэкджек, а правила игры приобрели современный вид.

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Лотерея Кено

Кено – одна из старейших игр в мире, которая не теряет своей популярности. Каждый игрок имеет билет, на котором должен зачеркнуть до 20 цифр. Затем с помощью 80 пронумерованных шаров, выбирают выигрышные числа. Чем больше значений сойдется, тем больше выиграет участник лотереи.



Происхождение Кено / Фото из википедии

Она была известна еще во времена Древнего Китая. Считается, что император Чун Люн придумал лотерею, чтобы наполнить государственную казну, которая пустовала после затяжных войн. Игра стала настолько популярной, что обеспечила огромные денежные поступления в бюджет, которые помогли императору собрать армию и победить в войне. Впоследствии, на средства, заработанные в этой лотерее, построили Великую Китайскую стену.

В 1840-х годах лотерея появилась в США благодаря переселенцам из Китая. Сначала они играли в нее только между собой, но со временем она распространилась и стала популярной под названием "Китайская лотерея". Позже ее переименовали в "Кено".

Игровые автоматы

Прототип современного игрового автомата изобрели в 1891 году в Бруклине. Эта попытка была удачной, и такие слот-машины стали покупать владельцы пабов и баров, чтобы поставить у себя в заведении. Вместо картинок-символов в нем были карты, которые для выигрыша должны были сложиться в покерную комбинацию. Деньги это устройство не выдавало. За победу можно было получить бесплатный напиток, закуску или сигареты.

Несколько лет спустя появился еще один игровой автомат под названием Liberty Bell. В нем можно было играть на деньги. Бросив в автомат 5-центовую монету и собрав удачную комбинацию символов, можно было заработать до 50 центов.



Как развивались игровые автоматы / Фото Pexels

В начале 20 века игровые автоматы запретили. Тогда популярными стали "фруктовые машины", за победу в которых игроки получали жвачки и конфеты.

Позже запрет отменили, а в 1964 году появился первый электромеханический игровой автомат под названием Money Honey. С тех пор слот-машины постоянно совершенствовали – в 1976 году выпустили первый видеослот, а уже в 1990-х годах появились и начали приобретать популярность онлайн-слоты.

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