Гемблинг в Хорватии развивается быстрыми темпами. Этому способствует прозрачное законодательство и высокий спрос на азартные развлечения.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают об особенностях игорного бизнеса в разных странах мира. Сегодня на очереди Хорватия – страна с одним из самых перспективных игровых рынков в Восточной Европе.

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История гемблинга в Хорватии

Хорватия была одной из первых стран Восточной Европы, где легализовали и урегулировали азартные игры еще в 1960-х годах. После провозглашения независимости Хорватии в 1991 году эта индустрия начала развиваться более активно. Тогда же правительство узаконило ставки на спорт и предоставило частным компания возможность открывать букмекерские конторы.

Власти Хорватии сразу же сосредоточилось на развитии туризма и сделали эту сферу приоритетной. Наряду с этим, азартный бизнес мог наращивать темпы. Начали появляться казино, расположенные в крупных отелях или вблизи от них. Они привлекали внимание туристов и приносили государству существенный дополнительный доход.

В 2013 году Хорватия вступила в Европейский Союз. Эти события дали новый толчок игорному бизнесу. Все законы, которые приняли после вступления, согласованны с нормами ЕС. Поэтому лицензия на организацию и проведение азартных игр, выданная в Хорватии, позволяет работать на всей территории Европейского Союза. Благодаря этому, хорватский игорный бизнес привлекает внимание зарубежных инвесторов.

Сегодня игорный рынок в Хорватии переполнен развлечениями для любителей азарта. Здесь активно работают физические и виртуальные казино, залы с игровыми автоматами, лотереи и букмекерские конторы.

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Законы и налоги



Как регулируется и облагается налогами игральный бизнес / Фото Freepik

Индустрия азартных игр в Хорватии регулируется 2-мя документами: Постановлением об интерактивных играх в онлайн-казино 2010 года и Законом об азартных играх 2014-го года. Согласно им, азартные игры делятся на 4 категории:

лотереи и бинго;

игры с мгновенным выигрышем (мгновенные лотереи и казино);

ставки на спорт;

игровые автоматы и видеопокер.

Все вопросы, связанные с гемблингом, в Хорватии регулирует министерство финансов. Оно работает в двух основных направлениях: лицензирование и налогообложение.

Чтобы получить лицензию на организацию и проведение азартных игр в Хорватии, нужно выполнить довольно непростые требования. Оператор обязуется ежегодно платить 3 миллиона кун (465 тысяч долларов). Кроме того, ему необходимо иметь такую ​​же сумму в резервном фонде, чтобы покрывать выигрыши.

Лицензию выдают на 15 лет, но ее могут отозвать при условии просрочки платежей и невыполнения установленных обязанностей оператора.



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Система налогообложения игорного бизнеса в Хорватии считается самой суровой в Восточной Европе. Размер налоговых взносов зависит от вида азартных игр. Лотереи и букмекерские конторы платят в казну 5 процентов от продажи билетов и оборота ставок соответственно. Прибыли казино облагаются на 15 процентов, а залов с игровыми автоматами – на 25 процентов.

Кроме того, в Хорватии действует налог на выигрыш. С каждой выигранной суммы придется заплатить государству от 10 до 30 процентов в зависимости от размера выигрыша.

Перспективы

Несмотря на суровые условия получения лицензий и высокие налоги, игорный бизнес Хорватии имеет высокий потенциал. Иностранные инвесторы вкладывают в него деньги на длительную перспективу. Азартный бизнес считается высокомаржинальным, а это значит, что доходы в любом случае будут превышать затраты на лицензионные взносы и налоговые сборы. Не менее важным и привлекательным для инвесторов является право лицензированных хорватских операторов осуществлять деятельность в других странах Европейского Союза.

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