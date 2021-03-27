Лас-Вегас известен во всем мире как центр азартных развлечений и казино. Большой вклад в его успех в этой сфере сделал Стив Винн – бизнесмен, который заслужил титул "короля Лас-Вегаса".

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают, кто такой Стив Винн и как человек, получивший в наследство несколько игровых салонов и кучу долгов, превратил Лас-Вегас в одну из самых популярных азартных зон в мире.

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Первые шаги

Еще в детстве Стив вместе с братом и родителями недолго жили в Лас-Вегасе. В то время его отец, Майкл Винн, делал попытки стать художником и на заказ изготавливал карточки для одного из салонов игры в бинго. Владельцу этого салона понравились идеи Майкла, и он предложил ему присоединиться к другой работе в салоне. Так Майкл Винн стал ведущим игр в бинго, а затем захотел открыть собственный салон. Получить лицензию в Лас-Вегасе ему не удалось, поэтому семья переехала в Ютику, чтобы открыть салон там.

Отец стремился обеспечить сыновьям качественное образование, поэтому они поехали учиться в военную академию Манлиус. Это сделали для того, чтобы парни не связали свою жизнь с игровыми салонами, ведь это не считалось престижной карьерой. После академии Стив Винн поехал в Пенсильванский университет, чтобы получить степень бакалавра искусства английской литературы.

Он как раз заканчивал учебу, когда получил известие о смерти отца от сердечного приступа, и вернулся домой. Там его ждало наследство – несколько игровых салонов и 350 тысяч долларов долгов. Это заставило его отказаться от юридической магистратуры в Йельском университете и начать взрослую жизнь.

Стив взял семейный бизнес в свои руки и пообещал кредиторам, что вернет им отцовские долги. Он смог наладить работу салонов, увеличить доходы и даже купить еще одно заведение у конкурента. Постепенно он рассчитался с долгами, хотя до сих пор точно неизвестно, как ему это удалось.

Начало бизнеса в Лас-Вегасе



Стив Винн начинает карьеру в Лас-Вегасе / Фото Review Journal

В 1967 году Стив Винн приобрел долю знаменитого отеля Frontier в Вегасе. 3 процента акций обошлись ему в 75 тысяч долларов. Хоть эта сделка и не принесла прибыли и через несколько лет Стив потерял свою долю, она вернула его в яркий и роскошный Лас-Вегас.

После провала истории с Frontier Стив твердо решил, что хочет стать владельцем казино. Он начал организовывать шоу-программы в игорных заведениях Лас-Вегаса, а тем временем искал инвесторов. Тогда он познакомился с Перри Томасом – одним из самых влиятельных банкиров в городе. Он помог Стиву оформить кредит на 1,2 миллиона долларов и приобрести земельный участок рядом со знаменитым казино Caesars Palace. Через год он продал его вдвое дороже, отдал кредит и заработал 700 тысяч долларов.

Golden Nugget

Перри Томас посоветовал Стиву купить долю казино Golden Nugget. В то время одно из самых популярных и старейших казино переживало не лучшие времена – доходы упали, помещение требовало ремонта, а штат – кадровых изменений. Винн прислушался к совету, и купил часть акций.

Стив Винн стал самым молодым владельцем казино в Лас-Вегасе, и ему удалось вывести Golden Nugget на новый уровень. Он отремонтировал помещения, и начал устраивать яркие шоу и концерты тогдашних знаменитостей, включая Фрэнка Синатру. Казино быстро начало приносить приличные доходы.



Казино Golden Nugget в Лас-Вегасе / Фото Las Vegas Weekly

В 1980 году, когда легализовали азартные игры в Атлантик-Сити, Стив Винн решил развить свой бренд и построить еще одно казино Golden Nugget в новом центре азартных развлечений. Когда бизнесмен понял, что Атлантик-Сити все-таки не заменит Лас-Вегас, он продал новое заведение, и заработал на этом 440 миллионов долларов.

Такая прибыль позволила ему продолжить развивать Вегас и представить публике концепцию элитарных казино – развлекательных комплексов, которые были гораздо больше, чем стандартные игорные заведения.

Развитие Лас-Вегаса

Новыми заведениями, которые Стив Винн построил в Лас-Вегасе совместно с инвесторами, стали Mirage, Treasure Island и Bellagio.



Развлекательный Mirage / Фото Bright Spot

Казино Mirage открыло свои двери в 1989 году. Его строительство обошлось в 630 миллионов долларов. Mirage сразу поднял игорный рынок Вегаса на новый уровень. Это было совершенно новое роскошное и фешенебельное заведение – от оформления и стилистики до развлекательного ассортимента. Огромные вложения в строительство комплекса окупили себя уже за первые месяцы работы. Прибыль Mirage превысила прибыль самого популярного в Вегасе Caesars Palace.



Treasure Island / Фото Agora

В 1993 году открылся Treasure Island, который стал отелем с казино. На его строительство потратили 430 миллиона долларов. Этот комплекс должен был привлечь внимание не элиты, а обычных семей с детьми, которые приезжали в Лас-Вегас в отпуск. Здесь все оформлено в пиратском стиле, подтверждая название отеля – "Остров сокровищ".



Отель-казино Bellagio / Фото Travel Online

В 1998 году миру представили еще одно заведение Стива Винна – Bellagio, строительство которого стоило впечатляющих денег – 1,6 миллиарда долларов. Комплекс казино-отеля действительно уникальный и роскошный – здесь есть даже собственная консерватория, ботанический сад и художественная галерея. Покупка одних только произведений искусства для галереи обошлась в 400 миллионов долларов.

Стив Винн не останавливался, и в 1999 году открыл в Миссисипи казино-отель Beau Rivage, которое в итоге не принесло прибыли, и привело к финансовым проблемам компании. Чтобы уладить это, в 2000 году бизнесмен продал Mirage Resorts. Компания MGM Grand заплатила за него 6,6 миллиарда долларов. Сам Стив Винн получил 500 миллионов.

За эти деньги он приобрел отель Desert Inn и еще несколько соседних зданий. Это было необходимо, чтобы построить огромный развлекательный комплекс Wynn Las-Vegas, который открылся в 2005 году. В Wynn Las-Vegas вошли 45-этажный отель, казино, рестораны, гольф-клуб, картинная галерея и даже центры продаж Ferrari и Maserati. У этого комплекса не было шансов на провал, и он стал новым символом Лас-Вегаса.



Wynn Las-Vegas с новым корпусом Encore / Фото Booking

Стив Винн в Макао

Бизнесмен решил, что ему нужно выходить за пределы Лас-Вегаса и США. Он начал переговоры с представителями китайской игорной зоны Макао. Они дали согласие на строительство Стивом Винном нового комплекса. Уже в 2006 году появился Wynn Macau – огромный отель-казино с ресторанами, аттракционами, дорогими магазинами и SPA-салонов. Этот комплекс вошел в ТОП-10 самых лучших в Азии.



Wynn Macau / Фото Agoda

В том же году журнал Forbes назвал Стива Винна одним из самых влиятельных людей мира. Это еще больше замотивировало мужчину и он начал развивать собственный бизнес еще активнее.

Он открывает еще один гостиничный корпус Wynn Las-Vegas под названием Encore. Как и другие заведения Винна, он переполнен дополнительными развлечениями – магазинами, бассейнами и живописными садами. Но изюминкой Encore является Sky Casino, где размер минимальной ставки составляет 300 тысяч долларов.

В 2010 году еще один корпус Encore появляется и в Wynn Macau, и закрепляет позиции Винна в Азии. Очень быстро его начинают называть одним из крупнейших и лучших развлекательных комплексов мира.

В 2016 состоялось официальное открытие Wynn Palace в Макао. Чтобы получить разрешение на его строительство, Винну пришлось даже судиться. В этом комплексе есть 28-этажный отель, казино площадью 40 тысяч квадратных метров, 13 изысканных ресторанов, брендовые магазины, салон, бассейн и крупнейший в Макао SPA-центр.



Wynn Palace в Макао / Фото Tripadvisor

Стив Винн покидает азартную арену

2019 стал годом окончанием карьеры Стива Винна в азартном бизнесе. Еще в 2018 году он покинул пост генерального директора компании Wynn Resorts на фоне обвинения в сексуальных домогательствах, которые он отрицал.

Позже он получил судебный запрет на организацию и проведение азартных игр в штате Невада, в том числе и Лас-Вегасе. А Wynn Resorts оштрафовали на 20 миллионов долларов. Тогда Винн смог как-то уладить этот конфликт, но вскоре компанию оштрафовали уже на 35 миллионов долларов.

Сейчас Стив Винн отошел от дел казино и занимается филантропической деятельностью. В мае 2020 года его состояние оценили в 3,1 миллиарда долларов.

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