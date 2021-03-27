Лас-Вегас відомий у цілому світі як центр азартних розваг та казино. Великий вклад в його успіх у цій сфері зробив Стів Вінн – бізнесмен, що заслужив титул "короля Лас-Вегаса".

Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають, хто такий Стів Вінн і як саме чоловік, що отримав у спадок кілька гральних салонів та купу боргів, перетворив Лас-Вегас на одну з найпопулярніших азартних зон у світі.

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Перші кроки

Ще в дитинстві Стів разом із братом та батьками недовго жили в Лас-Вегасі. У той час його батько, Майкл Вінн, робив спроби стати художником і на замовлення виготовляв картки для одного з салонів гри у бінго. Власнику цього салону сподобалися ідеї Майкла, і він запропонував йому долучитися до іншої роботи в салоні. Так Майкл Вінн став ведучим ігор у бінго, а згодом захотів відкрити власний салон. Отримати ліцензію у Лас-Вегасі йому не вдалося, а тому сім'я переїхала до Ютіки, аби відкрити салон там.

Батько прагнув забезпечити синам якісну освіту, а тому вони поїхали навчатися до військової академії Манліус. Це зробили для того, щоб хлопці не пов'язали своє життя з гральними салонами, адже це не вважалося престижною кар'єрою. Після академії Стів Вінн поїхав до Пенсільванського університету, аби здобути ступінь бакалавра мистецтва англійської літератури.

Він саме закінчував навчання, коли отримав звістку про смерть батька від серцевого нападу, і повернувся додому. Там на нього чекав спадок – кілька гральних салонів та 350 тисяч доларів боргів. Це змусило його відмовитися від юридичної магістратури у Єльському університеті та розпочати доросле життя.

Стів взяв сімейний бізнес у свої руки та пообіцяв кредиторам, що поверне їм батькові борги. Він зміг налагодити роботу салонів, збільшити прибутки та навіть купити ще один заклад у конкурента. Поступово він розрахувався з боргами, хоча достеменно невідомо, як йому це вдалося.

Початок бізнесу в Лас-Вегасі



Стів Вінн розпочинає кар'єру в Лас-Вегасі / Фото Review Journal

У 1967 році Стів Вінн придбав долю знаменитого готелю Frontier у Вегасі. 3 відсотки акцій обійшлися йому в 75 тисяч доларів. І хоч ця угода не принесла прибутку і за кілька років Стів втратив свою долю, вона повернула його до яскравого і розкішного Лас-Вегасу.

Після провалу історії з Frontier Стів твердо вирішив, що хоче стати власником казино. Він почав організовувати шоу-програми у гральних закладах Лас-Вегаса, а тим часом шукав інвесторів. Тоді він познайомився з Перрі Томасом – одним із найвпливовіших банкірів у місті. Він допоміг Стівові оформити кредит на 1,2 мільйона доларів та придбати земельну ділянку поряд із знаменитим казино Caesars Palace. Через рік він продав її удвічі дорожче, віддав кредит та заробив 700 тисяч доларів.

Golden Nugget

Перрі Томас порадив Стівові купити долю казино Golden Nugget. В той час одне із найстаріших та найпопулярніших казино переживало не найкращі часи – прибутки впали, приміщення потребувало ремонту, а штат – кадрових змін. Вінн дослухався до поради, і купив частину акцій.

Стів Вінн став наймолодшим власником казино у Лас-Вегасі і йому вдалося вивести Golden Nugget на новий рівень. Він відремонтував приміщення, і почав влаштовувати яскраві шоу та концерти тогочасних знаменитостей, зокрема й Френка Сінатри. Казино швидко почало приносити пристойні прибутки.



Казино Golden Nugget у Лас-Вегасі / Фото Las Vegas Weekly

У 1980 році, коли легалізували азартні ігри в Атлантик-Сіті, Стів Вінн вирішив розвинути свій бренд і побудувати ще одне казино Golden Nugget у новому центрі азартних розваг. Коли бізнесмен зрозумів, що Атлантик-Сіті все-таки не замінить Лас-Вегас, він продав новий заклад, і заробив на цьому 440 мільйонів доларів.

Такий прибуток дозволив йому продовжити розвивати Вегас і представити публіці концепцію елітарних казино – розважальних комплексів, набагато більших за стандартні гральні заклади.

Розбудова Лас-Вегаса

Новими закладами, які Стів Вінн побудував у Лас-Вегасі спільно з інвесторами стали Mirage, Treasure Island і Bellagio.



Розважальний комплекс Mirage / Фото Bright Spot

Казино Mirage відчинило свої двері у 1989 році. Його будівництво обійшлося у 630 мільйонів доларів. Mirage одразу підняв гральний ринок Вегаса на новий рівень. Це був абсолютно новий розкішний та фешенебельний заклад – від оформлення та стилістики до розважального асортименту. Величезний вклад у будівництво комплексу окупив себе вже за перші місяці роботи. Прибутки Mirage перевищили прибутки найпопулярнішого у Вегасі Caesars Palace.



Treasure Island / Фото Agora

У 1993 році відкрився Treasure Island, що став готелем з казино. На його будівництво витратили 430 мільйонів доларів. Цей комплекс мав привернути увагу не так еліти, як звичайних сімей з дітьми, які приїжджали до Вегаса у відпустку. Тут усе було оформлене у піратському стилі, згідно з назвою закладу – "Острів скарбів".



Готель-казино Bellagio / Фото Travel Online

1998 року світу представили ще один заклад Стіва Вінна – Bellagio, будівництво якого коштувало вражаючих грошей – 1,6 мільярда доларів. Комплекс казино-готелю справді унікальний та розкішний – тут є навіть власна консерваторія, ботанічний сад та художня галерея. Купівля самих лише витворів мистецтва для галереї обійшлася у 400 мільйонів доларів.

Стів Вінн не зупинявся, і в 1999 році відкрив у Міссісіпі казино-готель Beau Rivage, яке врешті не стало прибутковим, і призвело до фінансових проблем компанії. Щоб залагодити це, у 2000 році бізнесмен продав Mirage Resorts. Компанія MGM Grand заплатила за нього 6,6 мільярда доларів. Сам Стів Вінн отримав з цією суми 500 мільйонів.

За ці гроші він придбав готель Desert Inn та ще кілька сусідніх будівель. Це було необхідно, аби побудувати величезний розважальний комплекс Wynn Las-Vegas, який відкрився у 2005 році. У Wynn Las-Vegas увійшли 45-поверховий готель, казино, ресторани, гольф-клуб, картинна галерея і навіть центри продажу Ferrari і Maserati. Це комплекс не мав шансів на провал, і став новим символом Лас-Вегаса.



Wynn Las-Vegas з новим корпусом Encore / Фото Booking

Стів Вінн в Макао

Бізнесмен вирішив, що йому потрібно виходити за межі Лас-Вегаса і США. Він почав перемовини з представниками китайської гральної зони у Макао. Врешті вони дали згоду на будівництво Стівом Вінном нового комплексу. Вже у 2006 році з'явився Wynn Macau – величезний готель-казино з ресторанами, атракціонами, дорогими магазинами та SPA-салонами. Цей комплекс увійшов у ТОП-10 кращих в Азії.



Wynn Macau / Фото Agoda

Того ж року журнал Forbes назвав Стіва Вінна одним із найвпливовіших людей світу. Це ще більше вмотивувало чоловіка і він почав розвивати власний бізнес ще активніше.

Він відкриває ще один готельний корпус Wynn Las-Vegas під назвою Encore. Як і інші заклади Вінна, він переповнений додатковими розвагами – магазинами, басейнами та мальовничими садами. Але родзинкою Encore є Sky Casino, розмір мінімальної ставки в якому складає 300 тисяч доларів.

У 2010 році ще один корпус Encore з'являється і в Wynn Macau, і закріплює позиції Вінна в Азії. Дуже швидко його починають називати одним із найбільших та найкращих розважальних комплексів світу.

У 2016 відбулося офіційне відкриття Wynn Palace у Макао. Щоб отримати дозволи на його будівництво, Вінну довелося навіть судитися. У цьому комплексі є 28-поверховий готель, казино площею 40 тисяч квадратних метрів, 13 вишуканих ресторанів, брендові магазини, салон, басейн і найбільший в Макао SPA-центр.



Wynn Palace в Макао / Фото Tripadvisor

Стів Вінн покидає азартну арену

2019 став роком закінченням кар'єри Стіва Вінна в азартному бізнесі. Ще у 2018 році він покинув пост генерального директора компанії Wynn Resorts на фоні звинувачення у сексуальних домаганнях, які він заперечував.

Пізніше він отримав судову заборону на організацію та проведення азартних ігор у штаті Невада, зокрема й Лас-Вегасі. А Wynn Resorts оштрафували на 20 мільйонів доларів. Тоді Вінн зміг якось залагодити цей конфлікт, але невдовзі компанію оштрафували вже на 35 мільйонів доларів.

Наразі Стів Вінн відійшов від справ казино та займається філантропічною діяльністю. У травні 2020 року його статки оцінили в 3,1 мільярда доларів.

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Багатьом гемблерам хотілося б побувати в Лас-Вегасі та Макао, насолодитися розкішшю творінь Стіва Вінна та зіграти в його казино. Головне пам'ятати, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально, – наголошує онлайн-казино Cosmolot.