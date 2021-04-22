Азартные игры – это одна из самых популярных развлечений в мире. Своими корнями они уходят еще в древние времена. Правда, тогда они были совсем не такими, какими мы знаем их сегодня.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают об истоках азартных игр и их значении в жизни древних цивилизаций. Они не просто развлекались и зарабатывали деньги, играя в игры, а вкладывали в них особый смысл.

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Древний Египет

Азартные игры были в Древнем Египте уже в начале формирования и развития цивилизации, а их возникновение связывали с деятельностью богов. В частности изобретение азартных игр приписывали Тоту – богу магии, мудрости и знаний, а также покровителю библиотек и ученых. Согласно легендам он придумал 365-дневный календарь, играя с кубиком.

Археологи в течение многих лет нашли немало доказательств распространенности азартных игр в Древнем Египте. Самыми популярными среди них считают Тьяу, Мехен и Сенет. Точные правила этих игр точно неизвестны, но благодаря фрагментам, которые сохранились, можно догадаться, как в них играли.



Какие игры были популярными в Древнем Египте / Фото E-PLAY Africa

Тьяу – игра с доской и разнообразными фигурками, похожая на современные шахматы. Ее также называют "20 квадратов" – именно столько квадратов было на игровом поле. Эту игру можно было носить с собой и играть в любом месте – доска с отсеком для фигурок была довольно компактной.

Мехен – это своеобразная египетская рулетка. На диск с выемками бросали шарик так, чтобы он двигался по определенной траектории и мог остановиться в любом месте. Кроме шариков также использовали и различные фигурки, в частности в виде животных.

Игра Сенет была несколько похожа на шашки. Поле для игры состояло из 30 квадратов, расположенных в 3 ряда по 10. Здесь также использовали фигурки, похожие на современные пешки.

Древний Китай

Исследователи убеждены, что азартные игры в Китае были еще в 2300-х годах до нашей эры. Они начали приобретать большую популярность во времена правления династий Ся.

Древний Китай считают родиной карточных игр. Первые игральные карты обозначали цифрами и символами. Позже современный вид колоды с изображениями валетов, дам и королей подарили миру персы.



В Маджонг играют еще со времен Древнего Китая / Фото Blendspace

Современный Маджонг – это версия игры Мацзян, которая тоже родом из Древнего Китая. Есть 2 версии ее происхождения. По первой версии ее в 500 году до нашей эры придумал философ Конфуций во время своих длительных путешествий. По другим данным, авторство приписывают моряку Цзе, который при помощи Мацзяна отвлекал рыбаков от проявлений морской болезни. В любом случае игра, в которой нужно было находить одинаковые изображения на деревянных фишках, стала очень популярной в Китае. В нее также играли на деньги – игроки делали ставки, а всю сумму забирал победитель.

Мир азартных игр обязан Китаю еще и появлением лотереи Кено – такое развлечение придумал император Чун Люн во 2 веке до нашей эры, чтобы пополнить государственную казну. Но игра оказалась настолько популярной, что помогла обеспечить армию, одержать победу в затяжной войне и даже построить Великую Китайскую стену.

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Древняя Греция

В греческой мифологии даже сотворение мира было связано с игрой. Там говорится, что Посейдон, Зевс и Аид собрались вместе и бросили жребий, чтобы разделить между собой мир. Зевс получил небо, Посейдон – море, а Аид – подземное царство. Так, благодаря игре в кости, боги определили свои сферы влияния.



Кости времен Древней Греции / Фото Gaming Zion

Игральные кубики были не только инструментом для решения спорных вопросов, но и замечательным средством для игры, которую очень любили древние греки. Они считали, что результат игры в кости зависит не от обычной вероятности или удачи игрока, а от богов и судьбы.

Начало Олимпийских игр вызвал появление и популярность тотализаторов. Практически каждый, кто имел хоть какие-то деньги, делал ставки на исход соревнований и победу того или другого спортсмена.

Древний Рим

Древние римляне были большими поклонниками азартных игр. Играть любили все, независимо от социального класса – и земледельцы, и легионеры, и правители. Сохранились свидетельства того, что римские императоры Август и Клавдий II были заядлые игроками, и редко отказывали себе в удовольствии сыграть.

Азартный мир Древнего Рима был очень похож на древнегреческий. Самой популярной игрой там тоже были кости. Довольно часто в Риме устраивали целые соревнования, в которых принимали участие и подбрасывали кубики сотни людей.



Древние римляне были заядлыми игроками / Фото Gaming Zion

Римляне любили играть в игры, связанные с угадыванием. Чаще всего один из игроков прятал в руках или в любом месте фрукты или орехи, а другой должен был отгадать, сколько их там было. Также распространенной у них была игра, которую мы знаем под названием "Орел и решка". В Древнем Риме она называлась "Корабль и голова", ведь на одной из сторон монеты была изображена галера, а на другой – портрет бога Януса. Монету подбрасывали вверх и пытались угадать, как она упадет.

В Древнем Риме регулярно устраивали разнообразные бои, поединки и соревнования. Все эти события неизменно сопровождались тотализатором – зрители делали ставки на победу конкретного участника.

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