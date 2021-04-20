Трудно найти человека, который никогда не слышал об азартных играх. В фильмах, книгах и интернете можно встретить сотни упоминаний об этом развлечении, даже если не интересоваться им. Поэтому, о самых популярных играх или самых громких историях выигрышей знают почти все.

Но для тех, кто хочет углубиться в мир азартных игр, казино и игровых автоматов, этой информации может быть недостаточно. Именно поэтому Развлечения 24 при поддержке Cosmolot собрали 7 небанальных фактов, о которых могли не слышать даже страстные и опытные игроки.

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Лас-Вегас обязан своей популярностью ядерным бомбам

Для большинства людей Лас-Вегас ассоциируется с невероятным количеством казино и ярких развлечений. Однако так было не всегда. В середине 20 века в относительно молодом городе Лас-Вегас было несколько игорных заведений, а среди посетителей – преимущественно местные жители.



Ядерные испытания недалеко от Лас-Вегаса / Фото Quora

В 1951 году Министерство энергетики США начало проведение ядерных испытаний на полигоне штата Невада – в 100 километрах от Лас-Вегаса. К 1963 году там взорвали более 1000 боеголовок. Тогда еще не было детальной информации о вреде радиации, а потому взрывы стали популярной аттракцией. Люди приезжали посмотреть на это зрелище в Лас-Вегас, и именно это сделало его популярным.

Среди туристов распространяли брошюры и календари с датами проведения испытаний и перечнем казино, где можно было посмотреть на взрывы. Также в заведениях Вегаса начали проводить тематические вечеринки, а в барах казино гостям предлагали "атомные коктейли". Один из игорных домов даже провел конкурс красоты "Мисс Ядерная энергия", где за победу соревновались девушки в костюмах ядерных грибов.

Фруктовые символы в игровых автоматах

Изображение фруктов среди символов игровых автоматов уже давно стали традиционными. Однако, история их появления на экранах слот-машин довольно интересна.



Изображения фруктов в слотах / Фото Unsplash

В конце 19 века в США ввели запрет на все виды азартных игр. Именно тогда вместо игровых автоматов на улицах американских городов появились "фруктовые машины", которые выдавали выигрыш жвачками и конфетами с фруктовыми вкусами. Если на экране появлялась комбинация с изображениями вишни, игрок получал вишневую жвачку. Так же это работало с символами других фруктов и ягод.

В 1931 году запрет на азартные игры сняли, и игровые автоматы начали выдавать денежные выигрыши. Но привычные символы фруктов решили оставить на память о старых временах.

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Казино в тюрьме

В американском штате Невада азартные игры пользуются такой популярностью, что доступ к ним обеспечивали даже заключенным преступникам. С 1932 по 1967 в тюрьме в Карсон-Сити было действующее казино.

Там заключенные могли сыграть в кости, блэкджек и покер. Кроме того, они делали ставки на спортивные соревнования. Однако через 35 лет существования тюремного казино его закрыли, а азартные игры обьявили "деградацией для заключенных".

Первую лицензию на открытие казино получила женщина



Мэйми Стокер / Фото Women in Nevada History

Вопреки стереотипу, что в начале развития казино, владельцами игорных заведений были только состоятельные мужчины, первую лицензию на открытие казино получила женщина. Мэйми Стокер открыла "Южный клуб" в сентябре 1920 года, так как ее муж Гарольд был железнодорожником и не хотел, чтобы его имя фигурировало в таких документах.

Несмотря на это, и он, и трое их сыновей, с самого начала работали на благо "Южного клуба". В то время азартные игры были вне закона, а потому Стокеры предлагали своим посетителям только 5 легальных развлечений – стад-покер, дроу-покер, лоуболл-покер, бридж и "500".

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Игрок казино может сам себя заблокировать

К сожалению, некоторые гемблеры слишком сильно увлекаются азартными играми. Учитывая то, что это может привести к зависимости и другим неприятным последствиям, казино предлагают своим посетителям опцию "самоустранения".

Игроки, которые чувствуют в себе нездоровое влечение к азартным развлечениям, могут обратиться к администрации заведения, чтобы его имя внесли в своеобразный "черный список" на определенный период или навсегда. С этого момента ему ограничат доступ к играм. Это актуально как для физических, так и для виртуальных казино.

"Чистые руки" крупье



Крупье в казино всегда демонстрируют руки / Фото Pexels

В каждом казино обязательно устанавливают много камер и постоянно ведут видеонаблюдение за всем, что происходит. А у крупье, работающих в казино, есть обязательный жест под названием "чистые руки". Они показывают отрытые ладони на камеру для предупреждения мошенничества – сокрытия карт или кражи фишек.

Во время рабочего процесса дилерам приходится показывать "чистые руки" довольно часто – когда они подходят к столу или наоборот покидают его, когда прикасаются к чьей-то руке, когда передают что-то друг другу или игрокам, и в других случаях, когда теоретически возможно что-то скрыть.

Самый большой в мире игровой автомат

Самым большим в истории казино считают игровой автомат Super Big Bertha. Его создали еще в 1950-х годах, и уже тогда он стоил огромных денег – 150 тысяч канадских долларов. Он входил в игорный ассортимент Bally's – популярного казино Лас-Вегаса.

Даже сейчас Super Big Bertha удивляет своими размерами – 2,5 метра в высоту и почти 2 метра в ширину. Он работал от электродвигателя мощностью 5 киловатт. В автомате было 8 барабанов с 20 различными символами, которые образовывали огромное количество различных комбинаций.

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