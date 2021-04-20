Важко знайти людину, яка ніколи не чула про азартні ігри. У фільмах, книгах та інтернеті можна зустріти сотні згадок про цю розвагу, навіть якщо не цікавитися нею. Тому, про найпопулярніші ігри чи найгучніші історії виграшів знають майже всі.

Але для тих, хто хоче глибше поринути у світ азартних ігор, казино та гральних автоматів, цієї інформації може бути недостатньо. Саме тому Розваги 24 за підтримки Cosmolot зібрали 7 небанальних фактів, про які могли не чути навіть пристрасні та досвідчені гравці.

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Лас-Вегас завдячує своєю популярністю ядерним бомбам

Для більшості людей Лас-Вегас асоціюється з неймовірною кількістю казино та яскравих розваг. Проте, так було не завжди. У середині 20 століття у відносно молодому місті Лас-Вегас було декілька гральних закладів, а серед відвідувачів – переважно місцеві мешканці.



Ядерні випробування неподалік від Лас-Вегаса / Фото Quora

У 1951 році Міністерство енергетики США розпочало проведення ядерних випробувань на полігоні штату Невада – за 100 кілометрів від Лас-Вегаса. До 1963 року там підірвали понад 1000 боєголовок. Тоді ще не було детальної інформації про шкідливість радіації, а тому вибухи стали популярною атракцією. Люди приїжджали подивитися на це видовище до Лас-Вегаса, і саме це зробило його популярним.

Серед туристів розповсюджували брошури та календарі з датами проведення випробувань і переліком казино, звідки можна було подивитися на вибухи. Також у закладах Вегаса почали проводити тематичні вечірки, а в барах казино гостям пропонували "ядерні коктейлі". Один із гральних будинків навіть провів конкурс краси "Міс Ядерна енергія", де за перемогу змагалися дівчата в костюмах ядерних грибів.

Фруктові символи в ігрових автоматах

Зображення фруктів серед символів гральних автоматів вже давно стали традиційними. Проте, історія їхньої появи на екранах слот-машин доволі цікава.



Зображення фруктів у слотах / Фото Unsplash

Наприкінці 19 століття в США ввели заборону на усі види азартних ігор. Саме тоді замість гральних автоматів на вулицях американських міст з'явилися "фруктові машини", які видавали виграш жуйками та цукерками з фруктовими смаками. Якщо на екрані з'являлася комбінація з зображеннями вишні, гравець отримував вишневу жуйку. Так само це працювало з символами інших фруктів та ягід.

У 1931 році заборону на азартні ігри зняли, і гральні автомати почали видавати грошові виграші. Але знайомі символи фруктів вирішили залишити на пам'ять про старі часи.

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Казино у в'язниці

В американському штаті Невада азартні ігри користуються такою популярністю, що доступ до них забезпечували навіть ув'язненим злочинцям. З 1932 по 1967 у в'язниці в Карсон-Сіті працювало казино.

Там в'язні могли зіграти в кості, блекджек і покер. Крім того, вони робили ставки на спортивні змагання. Проте, через 35 років існування тюремного казино його закрили, а азартні ігри оголосили "деградацією для ув'язнених".

Першу ліцензію на відкриття казино отримала жінка



Меймі Стокер / Фото Women in Nevada History

Всупереч стереотипу, що на початку розвитку казино, власниками гральних закладів були лише заможні чоловіки, першу ліцензію на відкриття казино отримала жінка. Меймі Стокер відкрила "Південний клуб" у вересні 1920 року, тому що її чоловік Гарольд був залізничником і не хотів, щоб його ім'я фігурувало в таких документах.

Попри це, і він, і троє їхніх синів, з самого початку працювали на благо "Південного клубу". На той час азартні ігри були поза законом, а тому сім'я Стокерів пропонувала своїм відвідувачам лише 5 легальних розваг – стад-покер, дроу-покер, лоубол-покер, бридж та "500".

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Гравець казино може сам себе заблокувати

На жаль, деякі гемблери можуть занадто сильно захопитися азартними іграми. З огляду на те, що це може привести до залежності та інших неприємних наслідків, казино пропонують своїм відвідувачам опцію "самоусунення".

Гравці, які відчувають у собі нездоровий потяг до азартних розваг, можуть звернутися до адміністрації закладу, аби його ім'я внесли до своєрідного "чорного списку" на певний період або ж назавжди. З цього моменту йому обмежать доступ до ігор. Це актуально як для фізичних, так і для віртуальних казино.

"Чисті руки" круп'є



Круп'є в казино завжди демонструють руки / Фото Pexels

У кожному казино обов'язково встановлюють багато камер та постійно ведуть відеонагляд за всім, що відбувається. А у круп'є, які працюють в казино, є обов'язковий жест під назвою "чисті руки". Вони показують відриті долоні на камеру для попередження шахрайства – приховування карт чи крадіжок фішок.

Під час робочого процесу дилерам доводиться показувати "чисті руки" доволі часто – коли вони підходять до столу або навпаки покидають його, коли доторкаються до чиєїсь руки, коли передають щось один одному чи гравцям і в інших випадках, коли теоретично можливо щось приховати.

Найбільший у світі гральний автомат

Найбільшим в історії казино вважають гральний автомат Super Big Bertha. Його створили ще в 1950 роках і вже тоді він коштував величезних грошей – 150 тисяч канадських доларів. Він входив до грального асортименту Bally's – популярного казино Лас-Вегаса.

Навіть зараз Super Big Bertha дивує своїми розмірами – 2,5 метра у висоту та майже 2 метри в ширину. Він працював від електродвигуна потужністю 5 кіловат. В автоматі було 8 барабанів з 20 різними символами, які утворювали величезну кількість різних комбінацій.

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Світ азартних ігор – надзвичайно захопливий, а усі цікаві історії та факти, пов'язані з ним, неможливо перерахувати. А мільйони гемблерів, які регулярно розважаються в онлайн та офлайн казино, щодня їх примножують. Головне, пам'ятати, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально, – наголошує онлайн-казино Cosmolot.