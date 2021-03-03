Сучасне казино неможливо уявити без гральних автоматів. Попри це, слот-машини з'явилися в асортименті значно пізніше, ніж інші азартні ігри, зокрема блекджек, покер та рулетка.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають історію еволюції ігрових автоматів в азартному асортименті.

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Sittman and Pitt

У 1891 році у нью-йоркському Брукліні компанія Sittman and Pitt створила перший прототип сучасного грального автомата. Він складався з 5 барабанів, а замість картинок-символів у ньому були карти. Аби виграти, потрібно було отримати на екрані одну з покерних комбінацій.

Дуже швидко гральний автомат став популярним, і винахідники почали створювати багато копій цього пристрою. Їх почали масово розміщувати у місцевих барах. Цікаво, що грошових призів гравці не отримували. В обмін на зібрані комбінації їх безкоштовно пригощали чим-небудь символічним з асортименту закладу, в якому вони грали. Наприклад, за "пару" можна було отримати пиво, а за "флеш-рояль" – цигарки, міцніший напій чи закуску.

Liberty Bell



Гральний автомат Liberty Bell / Фото SFO Museum

Винахідником першого грального автомата вважають автомеханіка Чарльза Фея. Саме він створив знаменитий Liberty Bell. Точна дата появи цієї слот-машини невідома, але приблизно це сталося у період 1887 – 1895 років.

Механік спростив складність зчитування виграшу, і зробив перший апарат, який міг автоматично видавати виплату гравцеві. Автомат складався з 3-ох барабанів з символами мастей карт та зображенням дзвоника. Барабани оберталися незалежно один від одного з різною швидкістю, варіюючи комбінації символів на екрані.

Щоб зіграти в Liberty Bell, потрібно було мати 5-центову монету. Залежно від того, як символи розмістилися на екрані, гравець міг втратити ці гроші, або примножити їх у кілька разів. Найбільша сума, яку можна було отримати за одну гру – 50 центів. Її можна було виграти, якщо скласти лінію з 3-ох дзвоників.

Автомати Liberty Bell швидко набули неймовірної популярності і почали з'являтися ледь не на кожному кроці. Через те, що Чарльз Фей не запатентував свій винахід, інші виробники масово почали його копіювати.

"Фруктові машини"

У 1902 році гральні автомати заборонили, тому що виграші, які отримували гравці, не оподатковувалися. Попри це, слот-машини не зникли. Їх дещо переформатували і переобладнали. Замість звичних іконок мастей та дзвоника почали використовувати символи фруктів та напису "BAR", а за успішні комбінації гравці отримували не монети, а жуйки та цукерки. Саме тому їх прозвали "фруктовими машинами".

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Money Honey

Тривалий час усі гральні автомати були механічними, але у 1964 році компанія Bally випустила перший електромеханічний автомат під назвою Money Honey. Барабани у ньому працювали від електрики, але, щоб запустити їх, потрібно було традиційно потягнути за механічний важіль.

Також у Money Honey можна було отримати набагато більше грошей. Завдяки збільшеному відсіку для монет, гравець міг отримати автоматичну виплату до 500 монет.

Відеослоти



Як з'явилися відеослоти / Фото Wikipedia

Перший відеослот у 1976 році випустила компанія Fortune Coin. Вона додала до електромеханічного грального автомата кольоровий телевізор Sony. На ньому й зображалися барабани та символи. Для його повноцінної роботи необхідно було програмне забезпечення.

З того часу розробники гральних автоматів могли дати волю фантазії та експериментувати з кількістю та видами барабанів, символів і ліній виплат.

Онлайн-слоти

З появою інтернету у 1990-х роках почали з'являтися й онлайн-казино з великим асортиментом онлайн-слотів. З кожним роком гральні автомати в інтернеті удосконалювалися, і продовжують робити це й досі, регулярно дивуючи гемблерів. Сучасний гральний автомат працює набагато складніше, ніж його пращур Liberty Bell, але дає набагато більше можливостей і є значно зручнішим для гравців.

До теми Як влаштований слот і як в нього грати: пояснення на прикладі популярного онлайн-казино

Ви можете самостійно оцінити усі переваги сучасних гральних автоматів в онлайн-казино Cosmolot. Головне, пам'ятайте, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально.