Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают историю появления и эволюции игральных карт.

Это интересно Истории, которые учат выигрывать в казино: фильмы, снятые на основе реальных событий

История

Первые упоминания

Точно неизвестно, кто и когда придумал игральные карты. У них было много прототипов, в частности деревянные и каменные плитки, куски кожи с нарисованными на них символами и тому подобное.

Родиной игральных карт считают Азию. Упоминания о них датируются 8 – 11 веками. В Китае сначала использовали плоские продолговатые таблички из различных материалов – дерева, бамбука и слоновой кости. В Индии были ганджифа – круглые карточки с изображениями животных, растений, оружия и богов. В Японии картами служили раковины мидий, которые изображали времена года и различные бытовые сцены.



Идийские карты ганджифа / Фото Gounesco

Карты, больше похожие на современные, появились в Персии. В колоде было 48 карт, разделенных по 12 карт на 4 масти. В них можно увидеть подобную на знакомую нам иерархию – первые 10 карт были обозначены цифрами, а на 2 старших были изображения визиря и короля.

В 11 веке игральные карты из Азии попали в Египет. Карты мамлюков, местных воинов, были очень похожи на Таро. В колоде было 56 младших карт и 22 старших карты. Все они делились на 4 масти – Мечи, Посохи, Кубки и Пентакли. На этих картах не изображали людей – только абстрактные и геометрические рисунки.



Игральные карты египетских мамлюков / Фото The World of Playing Cards

Игральные карты в Европе

Первое официальное упоминание об игральных картах в Европе датируется 1367 годом. Тогда в Берне объявили о запрете карточных игр. Это говорит о том, что в то время игральные карты уже были распространенными в Европе.

С 1377 можно отследить все больше записей об игральных картах. В частности, во Флоренции объявили запрете, похожий на Бернский. В других европейских городах упоминания о картах и ​​играх в них появлялись в официальных распоряжениях, документации и литературных произведениях.

В 1418 году в Ульме, Нюрнберге и Аугсбурге появились профессиональные производители карт, которые запустили массовую печать игральных колод. В конце 15 века карты модернизировали, чтобы они выглядели более по-европейски. Египетские масти заменили черви, бубны, пики и трефы, а героями старших карт стали члены европейских королевских дворов. В различных вариациях ими были короли, королевы, рыцари, прислуга и другие персонажи.



Испанские карты 15 века / Фото La Bibliofilia

Со временем игральные карты становились все более похожими на современные. Сначала карты стали "двусторонними", то есть изображение зеркально дублировалось сверху и снизу. Позже карты начали обозначать индексами, чтобы игроки могли видеть номинал, держа карты "веером". Потом производители заменили острые углы карт закругленными, а на обороте начали печатать различные надписи и узоры, которые сейчас мы называем "рубашкой".

Читайте также Азартный ликбез: самые популярные игры во всем мире – краткое описание

Виды

Общепринятый современный вариант колоды состоит из 54 карт четырех мастей. Сюда входят: младшие карты от "2" до "10", валеты, дамы, короли, тузы и 2 джокера. Существуют сокращенные колоды, где нет джокеров – на 36 карт, где отсчет начинается с "6", и на 32 карты, где отсчет начинается с "7".

Для разных азартных игр используют различные колоды. В частности, для покера нужна полная колода, а для преферанса – сокращенная на 32 карты. Существуют игры, для которых варьируют и другие комбинации карт.

Стремительное распространение карт в начале их истории привело к тому, что практически в каждой стране появился собственный вариант игральной колоды. Сейчас их используют не так часто, но они существуют до сих пор, и несколько отличаются между собой.



Итало-испанская колода без джокеров / Фото из википедии

Стандартная итало-испанская колода состоит из 50 карт. В ней отсчет карт начинается с "1" и заканчивается "9". Дам в такой колоде нет, но есть валет, рыцарь, король и джокер.

Несмотря на это, в разных регионах традиционно использовали собственные колоды с разным количеством карт. Например, в Венеции играли 78 картами, в Болонье – 62, а во Флоренции – 98.



Один из вариантов немецкой колоды карт / Фото Wikiwand

Немецкая колода претерпела нескольких трансформаций на протяжении своей истории. Сегодня она состоит из 32 карт, но раньше их было 48. До 16 века на старших картах изображали короля, королеву, обер-офицера и унтер-офицера. Затем королев убрали, а вместо них добавили тузы.

Интересной особенностью немецкой колоды карт есть разные цвета для обозначения мастей. Кроме привычных красных червей и черных треф, здесь есть еще зеленые пики и желтые бубны.



Стандартная французская колода карт / Фото из википедии

Именно французская колода подарила картам современный вид. По парижскому шаблону старшие карты в колоде – это валет, дама, король и туз. И именно во Франции придумали обозначать масти только двумя цветами – красным и черным.

В отличие от других видов колод, где вид старших карт зависел от фантазии художника, у героев французской колоды были свои исторические прототипы.

Обратите внимание Как появились самые популярные азартные игры: истории возникновения

Интересные факты об игральных картах

Колода карт символизирует год. 4 масти – это 4 времени года, 13 карт каждой масти – это 13 фаз луны, 52 карты в колоде – это 52 недели в году. Если сложить значение всех карт в колоде, получится число 364. Если добавить к нему одного джокера, получится 365 – количество дней в году, а с еще одним джокером получим 366 – количество дней в високосном году.

В начале 19 века в канадской провинции Квебек игральные карты использовали как деньги – на них ставили официальные печати.

Из стандартной колоды на 52 карт можно составить более 2,5 миллиона различных покерных комбинаций.

По законам американского штата Нью-Мексико, если кандидаты на любую должность набирают одинаковое количество голосов, победителя определяют с помощью любой игры. Так, в 1998 году Джеймс Фаррингтон стал мэром города Естансия, обыграв своего оппонента в покер.

Лю Фучан из Китая попал в Книгу рекордов Гиннеса за самую большую коллекцию игральных карт. Она насчитывала 11 087 различных колод.

На тему Карты как произведение искусства: подборка самых интересных игральных колод – ТОП-10