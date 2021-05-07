Фильмы, посвященные казино, охватывают самые разные периоды и места. Основанные на реальных событиях, они становятся гораздо ближе к реальному миру. Волнующе наблюдать, как кто-то постоянно ставит под угрозу свое благосостояние и прибегает к различным хитростям в отчаянной надежде на получение единственного крупного выигрыша. Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают о реальных историях, которые стали сюжетом для фильмов об азартных играх.

Это интересно Королевы покера: женщины, покорившие мир гемблинга

"Человек, сорвавший банк в Монте-Карло" (1935)

Один из первых голливудских фильмов о рулетке был вдохновлен историей англичанина Джозефа Джаггера 1830 года рождения.

Джаггер работал инженером-механиком на хлопковой фабрике в Галифаксе в графстве Йоркшир, а свободное от работы время проводил в казино за игрой в рулетку. В 1873 году он предположил, что числа, которые выпадают на рулетке, не являются случайными из-за особенностей механизма и мелких дефектов самого колеса. Не теряя времени Джозеф нанял шестерых помощников. Суть их совместной работы заключалась в одном – каждый тайно записывал числа, которые выпадали в разных рулетку казино "Beaux Arts" в Монте-Карло.



Джозеф Джаггер / Фото из википедии

Собранная статистика подтвердила предположение Джаггера – он обнаружил, что на одном из шести колес постоянно выпадали числа 7, 8, 9, 17, 18, 19, 22, 28 и 29, которые чаще других становились выигрышными. Обладая этой информацией, в 1875 году Джаггер отправился в казино, где за очень короткий промежуток времени стал невероятно богатым человеком. Он навсегда вписал свое имя в историю азартных игр, став одним из первых людей, сумевших обыграть рулетку. Джаггер "сорвал банк" – выиграл больше денег чем резерв, хранившийся за его игорным столом в казино.

Заподозрив неладное и почувствовав сильные денежные потери, владельцы казино поменяли местами расположение столов в игровом зале, а потом сменили металлические элементы в механизмах, чтобы нарушить баланс устройства. Джаггер, не знавший о таких переменах, стал сильно проигрывать, поэтому решил остановиться и покинуть Монте-Карло. Всего он выиграл более 300 тысяч долларов США, что в пересчете на современные деньги составило бы несколько миллионов долларов.

В 1935 году киностудия 20th Century Fox на основе этой истории сняла романтическую комедию – "Человек, который сорвал банк в Монте-Карло". Режиссером выступил Стивен Робертс, в главных ролях сыграли Рональд Колман, Джоан Беннет и Колин Клайв. Сценарий написали Наннелли Джонсон и Ховард Смит по пьесе Ильи Сургатчоффа и Фредерика Альберта Свона.

К теме Впечатляющие приключения и холодный подсчет: 5 интересных книг об азартных играх

"Двадцать одно" (2008)

История про профессора из Массачусетского технологического университета, который в 1990-х годах использовал своих студентов, чтобы обыгрывать казино в блэкджек, была положена в основу нескольких кинолент.

Блэкджек может легально обыграть любой опытный игрок. Однако помимо базовой стратегии игры – когда бить, а когда подождать, – отдельные игроки могут использовать подсчет карт, отслеживание тасования карт или карманные карты, чтобы улучшить свои шансы.

MIT Blackjack Team – команда по блэкджеку Массачусетского технологического университета, Гарвардского университета и некоторых других колледжей, которая доказала, что когда дело доходит до азартных игр, казино не всегда выигрывает. Студенты использовали различные техники подсчета карт и другие стратегии блэкджека, чтобы обыграть казино по всему миру.

Все началось с того, что в Массачусетском технологическом университете был введен краткий курс по азартным играм. Студенты часто играли в покер, поэтому решили посетить курс, чтобы больше узнать о блэкджеке.

В 1979 году они решили применить свои знания на практике и поехали в Атлантик-Сити, чтобы попытаться заработать в казино. Однако с первой попытки группа потерпела неудачу и вскоре распалась. Но двое из них решили не сдаваться и продолжили глубже познавать игру в блэкджек. Один из них – Джей Пи Массар вывел математическую модель, что позволяет в процессе наблюдения за раздачей в блэкджеке просчитывать наиболее благоприятные моменты для совершения крупных ставок. Чтобы попробовать свою модель в реальной игре, ему нужна была новая команда.

В мае 1980 года Джей Пи Массар знакомится с Биллом Капланом, который в течение трех лет профессионально руководил командой по блэкджеку в Лас-Вегасе. Каплан окончил Гарвард в 1977 году, а затем переехал в Лас-Вегас. Впоследствии Каплан и Массар сформировали собственную команду по блэкджеку, основываясь на своем понимании и исследованиях игры. И вскоре они начали руководить этой группой с помощью формальных методов управления.



Билл Каплан / Фото bbc

Всего за десять недель игры они получили доход вдвое больше первоначальных инвестиций. Команда получала в среднем 162 доллара в час за столом. Получая немалые прибыли, они столкнулись с различными проблемами. Например, в аэропорту иногда было сложно пройти с огромной суммой денег. Однако худшее, что поразило команду по блэкджеку Массачусетского технологического института – это технологический прогресс. В казино были установлены камеры наблюдения, чтобы следить за столами для блэкджека, что усложнило игру. MIT Blackjack Team продолжала играть до 1989 года.

Эта история стала источником вдохновения для авторов книг и создателей фильмов. Один из них – "Двадцать одно". Роль гениального профессора в ленте режиссера Роберта Лукетича сыграл Кевин Спейси.

Советуем ознакомиться Истории победителей: как ветеран войны дважды выигрывал миллионы долларов в казино

"Большая игра" (2017)

История отчаянной, смелой, рассудительной и прагматичной девушки, которая сумела организовать один из крупнейших подпольных покерных клубов, где играли голливудские звезды и криминальные авторитеты, стала сюжетом фильма "Большая игра".

Молли Блум, будущая Принцесса покера, родилась 21 апреля 1978 года в городе Лавлед, штат Колорадо, США. С детства девушка упорно занималась лыжным спортом, мечтая попасть на Олимпийские игры. И когда занималась уже на профессиональном уровне, вдруг серьезно травмировалась. Из-за этого ей пришлось уйти из спорта.

После этого она переехала в Лос-Анджелес, где состоялось ее знакомство с миром покера. Ее отец организовывал частные покерные игры и Молли сразу поняла, что на этом можно хорошо заработать. Молли регулярно посещала покерные вечера, где и пришла к мысли, что зарабатывать покером можно не только путем выигрыша, но и с помощью организации подобных встреч. Это натолкнуло ее на открытие в 2007 году собственного бизнеса – Молли зарегистрировала компанию Molly Bloom Inc. как фирму, которая организует мероприятия для проведения покерных турниров.



Молли Блум / Фото rte.ie

На самом же деле это был подпольный клуб, где незаконно устраивались игры в покер по супервысоким ставкам. Ее нелегальное заведение посещали такие знаменитости, как Леонардо Ди Каприо, Макалей Калкин, Бен Аффлек. Нередкими гостями подпольного покерного клуба были и уголовные авторитеты, и это стало началом конца работы клуба. Самыми опасными из них были участники преступной группировки Нахмада-Тринчера. За ними вели свою основную слежку ФБР и вскоре задержали 30 человек во время игры.

Среди задержанных была и Молли Блум, однако суд так и не смог предъявить ей серьезные обвинения. В 2014 году по решению суда Молли получила год условно, штраф 1 000 долларов и 200 часов общественных работ. Все средства девушки были конфискованы.

После краха покерного заведения и решения суда девушка села за написание автобиографии. Книга Молли была наполнена яркими красками, многочисленными скандалами и интригами, как и ее жизнь. Не удивительно, что впоследствии книгу экранизировали. В 2017 году режиссер Аарон Соркин снял художественный фильм "Большая игра", роль покерной принцессы в котором сыграла Джессика Честейн.

К теме Лучшие фильмы о казино и азартных играх: ТОП-5

Если после просмотра этих фильмов вы надумаете покорять казино, помните – к азартным играм нужно относиться ответственно, – отмечает онлайн-казино Cosmolot.