Сегодня женщины бросают вызов мужчинам и получают высокие места и громкие победы в мире покера. Женщин за покерными столами обычно недооценивают, из-за этого большинство из них идут на шаг впереди, обладая хорошо продуманными навыками и опытом. Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают о женщинах, которые преуспели в мире гемблинга.

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Оливия "Лив" Боэри (36 лет)



Оливия "Лив" Боэри / Фото из инстаграма

Лучший результат: 1 698 300 долларов или 1 250 000 евро (1-е место в EPT San Remo Main Event стоимостью 5 300 евро в 2010 году).

Главные достижения: топ-10 в Women's All Time Money (по состоянию на 2019 год), браслет WSOP, чемпионка EPT Main Event.

Доход благодаря покеру: более 4 миллионов долларов.

Оливия Боэри – девушка, которая пришла в гэмблинг случайно и была названа "Железной девой" в покере. Лив стала женской покерной сенсацией благодаря своему аналитическому мышлению и отличным покерным качествам.

Покерная карьера Лив началась в 2005 году, когда она стала участницей британского телешоу Ultimatepoker Showdown, с надеждой выиграть одно из призовых мест, чтобы оплатить студенческий долг. Несмотря на то, что Лив не победила на шоу, она увлеклась игрой и решила продолжить играть. Ее первой крупной победой стал Чемпионат Европы среди женщин 2007 года, который транслировали по телевидению. Но момент прорыва наступил через несколько лет, когда Лив победила 1 240 соперников и выиграла European Poker Tour в Италии. Она стала первой женщиной, которая выиграла ETP Tour и браслет WSOP. Кроме того, Лив Боэри трижды подряд становилась игроком года – в 2014, 2015 и 2016 годах.

В 2019 году Лив ушла из профессионального покера, чтобы более активно работать на телевидении, писать статьи и заниматься благотворительностью. Однако ее имя известно практически каждому в покере. Лив является ярким представителем женщин в игре.

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Ванесса Селбст (36 лет)



Ванесса Селбст / Фото из тви ттера

Лучший результат: 1 823 430 долларов или 1 300 000 евро (1-е место в Main Event Partouche Poker Tour 2010 за 8 500 долларов в Каннах).

Главные достижения: возглавляет Women's All Time Money List (по состоянию на 2019 год), 3 браслета WSOP, топ-100 игроков в покер, лучший игрок WSOP по сумме призовых.

Доход благодаря покеру: более 11 миллионов долларов.

Покером Ванесса увлекалась с детства. В старших классах она любила играть с друзьями, а позже решила перейти в онлайн. Даже во время учебы в Йельском университете на юридическом факультете девушка находила время для покера. Впоследствии перед ней встал вопрос: покер или работа адвоката? И Ванесса без сожаления предпочла покер. Как видим – не зря!

Селбст – талантливая покеристка. Впервые в кеш живого турнира она попала, заняв 7-е место в NLH Event за 2 000 долларов на WSOP в 2006 году. Ее выигрыш составил 101 285 долларов и это было отличное начало. В 2008 году Ванесса получила свой первый золотой браслет WSOP, победив в PLO-турнире за 1 500 долларов. Ее имя возглавляет денежный рейтинг самых успешных женщин-игроков в покер. Ванессу считают одной из самых опасных игроков. Благодаря своей агрессивной манере игры и огромному опыту она заработала более 11 миллионов долларов в живых турнирах – это максимум, который когда-либо выигрывали женщины.

Ванесса является основательницей фонда "Venture Justice". Он финансирует проекты, которые касаются борьбы за расовое и экономическое равенство, а также против неправомерных действий полиции и превышений должностных полномочий.

Несмотря на свою более чем успешную покерную карьеру, Ванесса решила сосредоточиться на финансовой сфере и теперь работает в фонде Bridgewater Finance, а в покер играет изредка, как хобби.

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Ванесса Руссо (38 лет)



Ванесса Руссо / Фото из твиттера

Лучший результат: 700 160 долларов (1-е место в European High Roller Championship за 25 500 евро на EPT Grand Final в Монте-Карло в 2009 году).

Главные достижения: 8-я в Women's All Time Money List (по состоянию на 2019 год), 2 трофея в живых турнирах PokerStars, трофей WPT.

Доход благодаря покеру: более 3,5 миллиона долларов.

Ванесса хорошо училась в школе и добивалась успеха во всем, чем занималась, и это не удивительно, ведь она – всесторонне развитая личность. Девушка интересовалась политикой и была президентом нескольких клубов, планировала сделать карьеру юриста. Во время учебы в университете она познакомилась с математической "теорией игр", в которую погрузилась с головой. Покер для изучения этой теории подходил как нельзя лучше. Ванесса начала играть в турнирах и поняла, что у нее легко получается зарабатывать деньги благодаря этому. Она приняла решение оставить учебу и полностью сосредоточилась на игре.

Покерная карьера Руссо началась в 2006 году, когда девушка заняла 5-е место в турнире NLH за 1 590 долларов на WSOP Circuit в Атлантик-Сити. Ванесса считается самой молодой девушкой, которая попадала за финальный стол WSOP. В ее карьере несколько шестизначных выигрышей, 17 "финалок" Мировой серии покера, два финальных стола WPT и участие во множестве выпусков телешоу Poker After Dark. С 2007 по 2015 год Ванесса сотрудничала с PokerStars. Благодаря своему таланту она встречалась за покерными столами со многими известными профессионалами и сама получила всемирную славу.

Ванесса Руссо известна в мире покера не только своим большим увлечением этой игрой. Популярность девушка получила также за свой личный покерный вклад. В апреле 2009 года она провела учебный покерный лагерь, высказалась за изменения в сфере азартных игр во Флориде и много писала о теории игр.

Сегодня Ванесса Руссо живет полной жизнью, занимается экстремальными видами спорта, снимается для таких журналов как "Sports Illustrated" и "Maxim", работает над новыми музыкальными проектами и выпускает собственные треки. Но прощаться с покером не собирается, ведь считает, что эта игра всегда будет частью ее жизни.

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Мария Хо (38 лет)



Мария Хо / Фото из инстаграма

Лучший результат: 540 020 долларов (2-е место в турнире No Limit Hold'EM за 5 000 долларов на WSOP в 2011 году).

Главные достижения: популярная ведущая покерных событий, дважды лучшая женщина-игрок на WSOP Main Event в топ-5 девушек-игроков WSOP по сумме призовых и количества попаданий в кэш, 6-а в women's All Time Money List (по состоянию на 2019 год), соавтор книги "Успешные женщины в покере: раскрыта тайная стратегия", член женского Зала славы покера.

Доход благодаря покеру: более 4 миллионов долларов.

Страсть Марии к покеру началась еще в студенческие годы, когда она увлеклась психологией и соревновательным духом игры. Она часто участвовала в домашних играх. Поэтому заработав достаточно денег, девушка решила не строить карьеру юриста, а попробовать себя в роли профессионального игрока.

Мария начала играть в лимитный холдем с относительно низкими ставками, но быстро перешла к высшим ставкам и начала восхождение к покерной славе. Ее карьера началась с победы на WSOP 2007 года – как последняя женщина, которая осталась в финале она выиграла 237 865 долларов. Она продолжила играть и сделала это еще три раза, установив рекорд. В 2011 году на World Series of Poker Мария сыграла в хедз-апе за браслет WSOP. Однако выиграть ей не удалось – она заняла второе место, заработав 540 020 долларов. Это была самая большая сумма, которую женщина когда-либо получала на Мировой серии покера. Хотя у Марии пока нет браслетов WSOP, ей удалось собрать впечатляющее количество призов на этих турнирах.

Вклад Марии в покер весьма значителен. В 2018 году она была введена в Зал славы женщин в покере.

Сегодня Мария Хо не только продолжает играть главную роль за покерным столом, но и выступает как комментатор и ведущая на самых известных игровых событиях для PokerGO, ESPN и тому подобное. Девушка активно занимается благотворительностью, не жалея на это свои выигрыши.

Топ-3 факта о женщинах в покере

Барбара Энрайт – первая женщина-игрок, выигравшая 3 браслета WSOP и женщина, которая первой была введена в Зал покерной славы.

– первая женщина-игрок, выигравшая 3 браслета WSOP и женщина, которая первой была введена в Зал покерной славы. Энни Дьюк – первая женщина, выигравшая национальный чемпионат по Хед-апу по покеру.

– первая женщина, выигравшая национальный чемпионат по Хед-апу по покеру. Аннетт Обрестад – самый младший игрок среди женщин, который выиграл браслет WSOP. Это произошло за день до ее девятнадцатого дня рождения.

Женщины показывают, что покер – это не только "мужская игра". Каждая женщина может попробовать себя в игре в покер, но чтобы достичь успеха, нужно много работать над собой и всегда опережать тенденции. Главное не забывать, что к азартным играм всем нужно относиться ответственно, – отмечает онлайн-казино Cosmolot.