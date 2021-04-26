Жизнь британской королевской семьи на протяжении многих поколений сопровождается скандалами. Один из самых громких из них связан с азартными играми.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают о случае из жизни британской аристократии, который произошел в конце 19 века. Он вошел в историю как "Королевский скандал с баккарой", а одним из его фигурантов был принц Уэльский и тогда еще будущий король Эдуард VII.

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Вечеринка в Транби Крофт

Эта история началась 8 сентября 1890 года во время домашней вечеринки в Транби Крофт – загородном доме кораблестроителя сэра Артура Уилсона, гостями на которой были принц Эдуард и подполковник шотландской гвардии Уильям Гордон-Камминг.



Дом Транби Крофт у Йоркшире / Фото Geograph

Несмотря на то, что в то время в Великобритании баккара была запрещенным развлечением, аристократы и элита на это внимания не обращали. Присутствующие на той вечеринке с удовольствием играли в баккару. В тот вечер Стэнли, один из членов семьи Уилсонов, заметил как сэр Уильям жульничал – он незаметно добавлял и убирал свои фишки из сделанных ставок, в зависимости от того выигрывал он или проигрывал.

На следующий день Стэнли рассказал остальным участникам игры о том, что он видел, и они договорились присмотреть за подполковником. В процессе игры Гордон-Камминг снова повторил свое мошенничество. Игроки не стали с этим мириться, и открыто обвинили его. Сэру Уильяму не оставалось ничего другого, как признаться в содеянном. В обмен на молчание присутствующих, он письменно поклялся, что больше никогда не будет играть в карты.

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Судебный процесс



Судебный процесс по делу "Королевского скандала с баккарой" / Иллюстрация из журнала Punch

Несмотря на обещание гостей не разглашать того, что случилось на вечеринке, в высших кругах быстро появились и распространились слухи о мошенничестве сэра Уильяма Гордона-Камминга. В ответ на это он подал иск в суд на семью Уилсонов, обвинив их в клевете и диффамации. Принц Эдуард не был подсудимым по этому делу, но его имя добавили в список свидетелей.

После того как информация об иске стала публичной, его начали обсуждать на каждом шагу, и назвали "Королевским скандалом с баккарой" из-за участия в нем принца Уэльского. Впервые с 1411 года член королевской семьи и наследник престола был вынужден явиться в суд.

Судебный процесс начался почти через год после печально известной вечеринки – 1 июня 1891 года. Принц Эдуард выполнил свой долг и дал показания в суде. Ему пришлось признаться в том, что он играл в баккару, несмотря на то, что она была запрещена законом. Кроме того, согласно королевскому уставу армии, он должен был сообщить о противозаконных действиях другого офицера, но не сделал этого.



Принц Уельский и сэр Уильям Гордон-Камминг на судебном заседании / Иллюстрации из журнала The Illustrated London News

Публичное унижение принца Уэльского было для сэра Уильяма Гордона-Камминга единственной радостью. Все остальное не могло его утешить. Рассказы свидетелей, а также его признание в мошенничестве, подписанное на вечеринке, не оставили подполковнику шансов. Решением присяжных с семьи Уилсонов сняли все обвинения. Уже на следующий день сэра Уильяма уволили из армии и условно исключили из элитного сообщества.

Это дело оставило свой след на репутации принца Эдуарда. В течение еще нескольких лет после скандального судебного процесса он не мог похвастаться любовью и привязанностью британцев. Поговаривали, что после этого случая он не прекратил играть в азартные игры, но делал это с большой осторожностью.

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