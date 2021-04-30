Королеви покеру: жінки, які підкорили світ гемблінгу

Сьогодні жінки кидають виклик чоловікам і отримують високі місця і гучні перемоги у світі покеру. Жінок за покерними столами зазвичай недооцінюють, через це більшість з них йдуть на крок попереду, володіючи добре продуманими навичками та досвідом. Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про жінок, які досягли успіху у світі гемблінгу.

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Олівія "Лів" Боері (36 років)



Олівія "Лів" Боері / Фото з інстаграму

Кращий результат: 1 698 300 доларів або 1 250 000 євро (1-е місце в EPT San Remo Main Event вартістю 5 300 євро у 2010 році).

Головні досягнення: топ-10 у Women's All Time Money (станом на 2019 рік), браслет WSOP, чемпіонка EPT Main Event.

Дохід завдяки покеру: понад 4 мільйонів доларів.

Олівія Боері – дівчина, яка прийшла у гемблінг випадково і була названа "Залізною дівою" в покері. Лів стала жіночою покерною сенсацією завдяки своєму аналітичному мисленню і відмінним покерним якостям.

Покерна кар'єра Лів почалася у 2005 році, коли вона стала учасницею британського телешоу Ultimatepoker Showdown, з надією виграти одне з призових місць, щоб оплатити студентський борг. Попри те, що Лів не перемогла на шоу, вона захопилася грою і вирішила продовжити грати. Її першою великою перемогою став Чемпіонат Європи серед жінок 2007 року, який транслювали по телебаченню. Але момент прориву настав за кілька років, коли Лів перемогла 1 240 суперників і виграла European Poker Tour в Італії. Вона стала першою жінкою, яка виграла ETP Tour і браслет WSOP. Крім того, Лів Боері тричі поспіль ставала гравцем року – у 2014, 2015 і 2016 роках.

У 2019 році Лів пішла з професійного покеру, щоб більш активно працювати на телебаченні, писати статті та займатися благодійністю. Проте її ім'я відомо практично кожному в покері. Лів є яскравим представником жінок у грі.

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Ванесса Селбст (36 років)



Ванесса Селбст / Фото з твітера

Кращий результат: 1 823 430 доларів або 1 300 000 євро (1-е місце в Main Event Partouche Poker Tour 2010 за 8 500 доларів у Каннах).

Головні досягнення: очолює Women's All Time Money List (станом на 2019 рік), 3 браслети WSOP, топ-100 гравців у покер, найкраща гравчиня WSOP за сумою призових.

Дохід завдяки покеру: понад 11 мільйонів доларів.

Покером Ванесса захоплювалася з дитинства. У старших класах вона любила грати з друзями, а пізніше вирішила перейти в онлайн. Навіть під час навчання в Єльському університеті на юридичному факультеті дівчина знаходила час для покеру. Згодом перед нею постало питання: покер або робота адвоката? І Ванесса без жалю віддала перевагу покеру. Як бачимо – не даремно!

Селбст – талановита покеристка. Вперше в кеш живого турніру вона потрапила, зайнявши 7-е місце в NLH Event за 2 000 доларів на WSOP у 2006 році. Її виграш склав 101 285 доларів і це був відмінний початок. У 2008 році Ванесса отримала свій перший золотий браслет WSOP, перемігши в PLO-турнірі за 1 500 доларів. Її ім'я очолює грошовий рейтинг найуспішніших жінок-гравців у покер. Ванессу вважають однією з найнебезпечніших гравчинь. Завдяки своїй агресивній манері гри і величезному досвіду вона заробила понад 11 мільйонів доларів у живих турнірах – це максимум, який коли-небудь вигравали жінки.

Ванесса є засновницею фонду "Venture Justice". Він фінансує проєкти, які стосуються боротьби за расову та економічну рівність, а також проти неправомірних дій поліції й перевищень посадових повноважень.

Попри свою більш ніж успішну покерну кар'єру, Ванесса вирішила зосередитися на фінансовій сфері й тепер працює у фонді Bridgewater Finance, а в покер грає зрідка, як хобі.

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Ванесса Руссо (38 років)



Ванесса Руссо / Фото з твітера

Кращий результат: 700 160 доларів (1-е місце в European High Roller Championship за 25 500 євро на EPT Grand Final в Монте-Карло у 2009 році).

Головні досягнення: 8-а у Women's All Time Money List (станом на 2019 рік), 2 трофеї в живих турнірах PokerStars, трофей WPT.

Дохід завдяки покеру: понад 3,5 мільйона доларів.

Ванесса добре вчилася в школі й досягала успіху у всьому, чим займалася, і це не дивно, адже вона – всебічно розвинена особистість. Дівчина цікавилася політикою і була президентом кількох клубів, планувала зробити кар'єру юриста. Під час навчання в університеті вона познайомилася з математичною "теорією ігор", в яку занурилася з головою. Покер для вивчення цієї теорії підходив якнайкраще. Ванесса почала грати в турнірах і зрозуміла, що у неї легко виходить заробляти гроші завдяки цьому. Вона прийняла рішення залишити навчання і повністю зосередилася на грі.

Покерна кар'єра Руссо розпочалася у 2006 році, коли дівчина зайняла 5-е місце в турнірі NLH за 1 590 доларів на WSOP Circuit в Атлантик-Сіті. Ванесса вважається наймолодшою дівчиною, яка потрапляла за фінальний стіл WSOP. В її кар'єрі кілька шестизначних виграшів, 17 "фіналок" Світової серії покеру, два фінальних столи WPT і участь у безлічі випусків телешоу Poker After Dark. З 2007 до 2015 року Ванесса співпрацювала з PokerStars. Завдяки своєму таланту вона зустрічалася за покерними столами з багатьма відомими професіоналами та сама отримала всесвітню славу.

Ванесса Руссо відома у світі покеру не лише своїм великим захопленням цією грою. Популярність дівчина здобула також за свій особистий покерний вклад. У квітні 2009 року вона провела навчальний покерний табір, висловилася за зміни у сфері азартних ігор у Флориді та багато писала про теорію ігор.

Сьогодні Ванесса Руссо живе повним життям – займається екстремальними видами спорту, знімається для таких журналів як "Sports Illustrated" і "Maxim", працює над новими музичними проєктами і випускає власні треки. Але прощатися з покером не збирається, адже вважає, що ця гра завжди буде частиною її життя.

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Марія Хо (38 років)



Марія Хо / Фото з інстаграму

Кращий результат: 540 020 доларів (2-е місце в турнірі No Limit Hold'em за 5 000 доларів на WSOP в 2011 році).

Головні досягнення: популярна ведуча покерних подій, двічі найкраща жінка-гравець на WSOP Main Event, у топ-5 дівчат-гравців WSOP за сумою призових і кількості влучень в кеш, 6-а у Women's All Time Money List (станом на 2019 рік), співавторка книги "Успішні жінки в покері: розкрита таємна стратегія", членкиня жіночого Залу слави покеру.

Дохід завдяки покеру: понад 4 мільйонів доларів.

Пристрасть Марії до покеру почалася ще у студентські роки, коли вона захопилася психологією та змагальним духом гри. Вона часто брала участь в домашніх іграх. Тож заробивши достатньо грошей, дівчина вирішила не будувати кар'єру юриста, а спробувати себе в ролі професійного гравця.

Марія почала грати в лімітний холдем з відносно низькими ставками, але швидко перейшла до вищих ставок і почала сходження до покерної слави. Її кар'єра почалася з перемоги на WSOP 2007 року – як остання жінка, яка залишилася у фіналі, вона виграла 237 865 доларів. Вона продовжила грати і зробила це ще три рази, встановивши рекорд. У 2011 році на World Series of Poker Марія зіграла в хедз-апі за браслет WSOP. Проте виграти їй не вдалося – вона зайняла друге місце, заробивши 540 020 доларів. Це була найбільша сума, яку жінка коли-небудь отримувала на світовій серії покеру. Хоча у Марії поки немає браслетів WSOP, їй вдалося зібрати вражаючу кількість призів на цих турнірах.

Внесок Марії у покер досить значний. У 2018 році вона була введена в Зал слави жінок у покері.

Сьогодні Марія Хо не тільки продовжує грати головну роль за покерним столом, але і виступає як коментаторка та ведуча на найвідоміших ігрових подіях для PokerGO, ESPN тощо. Дівчина активно займається благодійністю, не шкодуючи на це свої виграші.

Топ-3 факти про жінок у покері

Барбара Енрайт – перша гравчиня, яка виграла 3 браслети WSOP і жінка, яка першою була занесена в Зал покерної слави.

– перша гравчиня, яка виграла 3 браслети WSOP і жінка, яка першою була занесена в Зал покерної слави. Енні Дьюк – перша жінка, яка виграла національний чемпіонат з хед-апу з покеру.

– перша жінка, яка виграла національний чемпіонат з хед-апу з покеру. Аннетт Обрестад – наймолодша гравчиня, яка виграла браслет WSOP. Це сталося за день до її дев'ятнадцятого дня народження.

Жінки показують, що покер – це не лише "чоловіча гра". Кожна жінка може спробувати себе у грі в покер, але щоб досягти успіху, потрібно багато працювати над собою і завжди випереджати тенденції. Головне не забувати, що до азартних ігор всім потрібно ставитися відповідально, – наголошує онлайн-казино Cosmolot.