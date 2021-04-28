Племенные казино в США считаются феноменом игорного мирового рынка. Коренным американцам удалось построить огромную развлекательную инфраструктуру и составить достойную конкуренцию огромным корпорациям, которые владеют крупнейшими и известнейшими казино мира.

Несмотря на то, что игорный бизнес индейцев контролируют на местном, федеральном и государственном уровнях, практически деятельность их заведений подвластна только им. Сегодня в США легально работают более 450 племенных казино. Ежегодно они приносят десятки миллиардов долларов прибыли. Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают о лучших казино коренных американцев.

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Foxwoods Resort Casino – Ледьярд, Коннектикут



Развлекательный комплекс Foxwoods / Фото Roar Loud

История

История казино Foxwoods началась в 1986 году с небольшого игрового зала, куда приходили преимущественно местные жители, чтобы поиграть в бинго. Со временем его популярность росла, а количество посетителей увеличивалось. Владельцы начали расширять ассортимент развлечений, постепенно добавляя настольные игры, видеослоты и игровые столы для рулетки и карточных игр. За 10 лет Foxwoods стал довольно престижным заведением, а еще позже разросся до огромного комплекса.

Инфраструктура

Сегодня комплекс Foxwoods Resort Casino поражает своей инфраструктурой. На общей территории площадью 840 тысяч квадратных метров разместили казино, отель, СПА-салон, торговый центр, бары и рестораны.

Казино Foxwoods можно назвать настоящим раем для гемблеров, ведь среди многообразия азартных игр, которые здесь предлагают, можно потеряться. Здесь посетители смогут выбрать из не менее 4800 игровых автоматов и почти 400 игровых столов для покера, блэкджека, баккары, рулетки, крепса, китайских игр, бинго, кено.

WinStar World Casino and Resort – Такервилль, Оклахома



WinStar World Casino / Фото Luxury Lifestyle Magazine

История

Казино под названием WinStar Casino открыли в 2004 году. Уже через 5 лет его расширили и переименовали в WinStar World Casino. В 2013 году владельцы завершили очередной проект по глобальному расширению комплекса, который поразил своим результатом.

Инфраструктура

Кроме стандартного набора из отеля, казино, изысканных ресторанов и дорогих магазинов, в WinStar World Casino and Resort есть еще и гольф-клуб, парк отдыха и арена для верховой езды.

Гемблер в казино WinStar World предлагают 8500 игровых автоматов, покер-рум на 55 столов, 100 столов для других игр и букмекерская контора, где гости могут сделать ставки на различные спортивные события.

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Mohegan Sun – Анкасвилл, Коннектикут



Комплекс с казино Mohegan Sun / Фото Mohegan Sun

История

Казино Mohegan Sun открыли в 1996 году. Его несколько раз расширяли, достраивая новые башни и корпуса, чтобы удовлетворять спрос посетителей, количество которых неуклонно росло. В 2007 году, в связи финансовым кризисом, дела казино пошли несколько хуже, чем до этого, и приостановили стремительное развитие целых 5 лет. Несмотря на это, владельцам удалось восстановить силы и вернуть Mohegan Sun былую популярность.

Инфраструктура

Комплекс Mohegan Sun включает в себя казино, отель, арену для массовых мероприятий и концертов, театр кабаре, бальную залу, бары, рестораны и зону розничной торговли. Архитекторы и дизайнеры сохранили индейскую аутентичность в оформлении казино, поэтому каждый, кто оказывается здесь, сразу понимает, что он посетил племенное заведение.

Казино предлагает 6500 игровых автоматов и более 370 столов для блэкджека, покера, рулетки, крепса и баккары.

Treasure Island Resort & Casino – Уэлш, Миннесота



Treasure Island Resort & Casino / Фото Alucobond

История

Комплекс Treasure Island Resort & Casino, как многие другие племенных казино, начинался с игрового зала бинго в 1984 году. Расширение и перестройки начались довольно быстро – уже через 3 года существования бинго-салона. Постепенно его территорию увеличили, создали настоящее казино с широким ассортиментом, достроили отель и корпуса для других развлечений.

Инфраструктура

Гости Treasure Island Resort & Casino могут расположиться в гостинице и развлечься в казино, аквапарке, боулинг-центре, парке отдыха, СПА-салоне и ресторанах. Благодаря тому, что комплекс расположен на побережье реки Миссисипи, здесь есть даже собственная пристань для яхт.

В казино посетители смогут выбрать из 2500 игровых автоматов и разнообразие настольных азартных игр – покера, блэкджека, рулетки, кено, бинго и так далее.

Pechanga Resort and Casino – Темекула, Калифорния



Pechanga – крупнейший комплекс с казино в Калифорнии / Фото Raving NEXT

История

Pechanga Resort and Casino, крупнейший комплекс с казино в Калифорнии, открыли в 2002 году. Уже тогда здесь была гостиница и разнообразные аттракционы для посетителей. Через 2 года произошло расширение территории – ее увеличили вдвое. Благодаря этому владельцы смогли разнообразить инфраструктуру и сделать Pechanga еще популярнее.

Инфраструктура

Комплекс Pechanga Resort and Casino предлагает казино, отель, конференц-центр, лаунж-кабаре, театр, комедийный клуб, фудкорт-зону, несколько тематических ресторанов, СПА-центр, зал для тренировок, поле для гольфа и розничные магазины.

Казино оформили в стиле лучших заведений Лас-Вегаса. Здесь есть 5 тысяч игровых автоматов, более 150 игровых столов, покер-рум, современный салон для бинго, букмекерская контора и частные VIP-залы.

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