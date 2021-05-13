Играя в рамми нет никаких шансов заскучать, ведь на каждом шагу эта игра будет дарить острые ощущения. А если выйти из игры победителем, радость будет удвоена. Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают о любимой азартной игре Индии – Рамми.

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Игра в рамми – это упражнение на мышление, которое помогает думать по-новаторски, чтобы принимать правильные решения и формировать различные последовательности и наборы. Он включает использование математических навыков, которые помогают поддерживать остроту и активность ума.

Немного истории

Рамми – игра, которая существует в индийской культуре на протяжении веков и широко распространена по всей стране. Индийцы с давних времен играли в эту карточную игру, собираясь вместе на праздники и проводя время друг с другом. В рамми играют буквально на каждом шагу – пассажиры в переполненных поездах в Мумбаи, домохозяйки, пенсионеры, друзья между собой. Несмотря на то, что она родом из Соединенных Штатов Америки, Рамми очень популярна в Индии по разным причинам.

В Индии Рами считается игрой на ловкость, что приравнивается к деловой активности. Это значит, что игрой можно легально наслаждаться дома или в общественных местах. Такое правило установили в 1968 году и утвердили Верховным судом Индии в 1996 году, когда было заявлено, что рами требует значительного мастерства. Эта законность очень важна, когда речь идет об азартной игре со ставками.



В индийский Рамми можно играть в общественных местах / Фото logincasino

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Цель игры

Рамми – мягкая форма азартной карточной игры.

Количество колод: 1 – 3

Количество карт в колоде: 52 и один Джокер

Количество игроков: 2 – 10

Старшинство карт: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, В, Д, К, Т.

Цель игры в Рамми – расположить полученные карты в правильных наборах и последовательностях в соответствии с правилами и сделать действительное заявление. Стратегическая и увлекательная игра охватывает планирование и принятие решений.

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Как играть

Правила игры довольно просты, однако нужно понимать своих оппонентов и быстро принимать аналитические и математические решения, чтобы сделать правильный ход в игре.

При игре от 2-х до 6-и игроков включительно используются 2 колоды карт. Для большего количества игроков нужны 3 колоды, соответственно в каждой колоде должно быть по одному джокеру. Перед игрой участники определяют места, где будут сидеть в процессе. Любой из игроков тасует колоду, а затем каждый вытягивает по одной карте. После этого участники согласно старшинству вытянутой карты выбирают места за столом – сначала игрок с самой старшей картой, потом с младшей и тому подобное. Тот, кто вытащил самую младшую карту, становится сдатчиком. Начиная с участника справа, сдатчик раздает каждому по 13 карт. Одну карту кладут по центру стола, чтобы начать колоду сброса, а другие карты (резерв) кладут на джокера, что лежит на столе в открытом виде.

В Индии Рамми популярен среди всех слоев населения / Фото logincasino

Далее начинается сам процесс игры. Цель каждого игрока – сформировать свои 13 карт в последовательности или тройки.

Ход каждого участника состоит из нескольких этапов. Он поднимает верхнюю карту сброса или верхнюю карту резерва, принимает ее в свои руки и выкладывает одну ненужную карту лицевой стороной вверх на стопку сброса. Если игрок берет верхнюю карту из сброса, то не может сбросить ее в этот же ход – нужно сбросить другую карту.

Игра продолжается до того момента, когда участник уже имеет 13 карт, которые образуют прямую последовательность от двойки до туза включительно. Получая 14 карту, он сбрасывает ненужную карту и объявляет "Рамми".

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Рамми онлайн

Популярность игры в Индии привела к созданию множества онлайн-платформ для рамми в стране. С тех пор как игра вышла в онлайн, она произвела ажиотаж в игровом онлайн-пространстве. Онлайн-рамми предоставляет больше преимуществ по сравнению с офлайн-версией.

Сайты предлагают игры 24/7 и множество сообществ, где игроки могут общаться, делиться советами и учиться играть. Кроме того, в онлайн-казино можно играть в рамми на реальные деньги. Посетители тематических сайтов могут создавать частные игры с друзьями или играть в публичные игры против незнакомцев.



В рамми можно играть онлайн / Фото The Bridge

В Рамми много интересного. Правила легко изучить, но освоение самой игры может длиться долго. Главное, помнить, что относиться к азартным играм нужно ответственно, – отмечает онлайн-казино Cosmolot.