Камінь знайшли робітники, які копали криницю у дворі чоловіка на прізвище Гамадж. Своє повне ім'я та місце, де виявили кластер, він не називає з міркувань безпеки.
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Господар будинку одразу ж повідомив про свою знахідку владі. Більше ніж рік витратили на те, щоб очистити камінь від бруду та інших домішок. Лише тоді експерти змогли дати йому точну оцінку.
Сапфір блідо-голубого кольору важить 510 кілограмів або 2,5 мільйона каратів. Його вартість на міжнародному ринку оцінили до 100 мільйонів доларів (близько 2,7 мільярда гривень).
Я ніколи раніше не бачив такого великого зразка. Він, ймовірно, був сформований приблизно 400 років тому,
– розповів відомий геолог, доктор Гаміні Зойса.
Проте експерти попередили, що не дивлячись на те, що кластер характеризується 2,5 мільйонами каратів, камені всередині нього можуть бути неякісними. Тому попереду на нього чекає перевірка незалежними міжнародними експертами.
"Це особливий зразок зірчастого сапфіра, можливо, найбільший у світі. Враховуючи його розмір і вартість, ми думаємо, що він зацікавить приватних колекціонерів або ж музеї", – поділився голова Національного управління дорогоцінного каміння та ювелірних виробів Шрі-Ланки Тілак Вірасінгхе.
Шрі-Ланка є провідним експортером сапфірів та інших дорогоцінних каменів. Минулого року країна заробила близько 500 мільйонів доларів на експорті дорогоцінного каміння, діамантів та ювелірних виробів.
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