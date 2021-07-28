Камінь знайшли робітники, які копали криницю у дворі чоловіка на прізвище Гамадж. Своє повне ім'я та місце, де виявили кластер, він не називає з міркувань безпеки.

Це цікаво Бінго – класика азартних ігор: правила, історія, види

Господар будинку одразу ж повідомив про свою знахідку владі. Більше ніж рік витратили на те, щоб очистити камінь від бруду та інших домішок. Лише тоді експерти змогли дати йому точну оцінку.

Сапфір блідо-голубого кольору важить 510 кілограмів або 2,5 мільйона каратів. Його вартість на міжнародному ринку оцінили до 100 мільйонів доларів (близько 2,7 мільярда гривень).

Я ніколи раніше не бачив такого великого зразка. Він, ймовірно, був сформований приблизно 400 років тому,

– розповів відомий геолог, доктор Гаміні Зойса.