На ютуб-каналі stryder HD опублікували чергове відео із застосуванням технології DeepFake. У новому ролику обличчя Наталі Портман замінили на Міллі Боббі Браун.

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Юна актриса постала в образі Падме Амідали – матері Люка і Леї Скайуокерів зі стрічки "Зоряні війни".

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