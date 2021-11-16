На ютуб-каналі stryder HD опублікували чергове відео із застосуванням технології DeepFake. У новому ролику обличчя Наталі Портман замінили на Міллі Боббі Браун.
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Юна актриса постала в образі Падме Амідали – матері Люка і Леї Скайуокерів зі стрічки "Зоряні війни".
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Інші роботи stryder HD:
- він перетворював сина Клінта Іствуда в Росомаху замість Г'ю Джекмана,
- Генрі Кавілла зобразив Коннором Маклаудом у перезапуску фільма "Горець";
- Елізабет Олсен стала Дейєнеріс у "Грі престолів" замість Емілії Кларк;
- а Том Селлек зіграв Тоні Старка в "Залізній людині" замість Роберта Дауні-молодшого.