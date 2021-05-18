Используя компьютерные программы, Хоссейн Диба создает 3D-рендеры, которые позволяют увидеть, как выглядел бы тот или другой нарисованный персонаж в реальной жизни. Его работы настолько детальные, что можно рассмотреть даже морщины на лицах героев.

На тему Каким был бы Вуди из "Истории игрушек" в реальной жизни: визуализация от художника

Базз Лайтер

Моя версия Базза Лайтера из "Истории игрушек",

– подписал визуализацию художник.

Мистер Картофельная голова

Если вам интересно, как будет выглядеть мистер Картофельная голова в реальной жизни,

– написал Хоссейн в инстаграме.

Джесси

Обратите внимание! Раньше мы показывали какими, по версии Хоссейна Дибы, были бы в реальной жизни главные герои и девушки из видеоигры GTA, Джо Гарднер из мультфильма "Душа", а также Марио из SuperMario.