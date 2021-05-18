Используя компьютерные программы, Хоссейн Диба создает 3D-рендеры, которые позволяют увидеть, как выглядел бы тот или другой нарисованный персонаж в реальной жизни. Его работы настолько детальные, что можно рассмотреть даже морщины на лицах героев.
На тему Каким был бы Вуди из "Истории игрушек" в реальной жизни: визуализация от художника
Базз Лайтер
Моя версия Базза Лайтера из "Истории игрушек",
– подписал визуализацию художник.
Мистер Картофельная голова
Если вам интересно, как будет выглядеть мистер Картофельная голова в реальной жизни,
– написал Хоссейн в инстаграме.