Художник показал, как девушки из видеоигры GTA выглядели бы в реальной жизни: фото
Турецкий художник Хоссейн Диба создает реалистичные модели героев популярной серии игр Grand Theft Auto. Он показывает, как они могли бы выглядеть, если бы были реальными людьми.
Источник:инстаграм Хоссейна Дибы
Ранее художник создавал рендеры главных протагонистов GTA – Томми Версетти и Си-Джея. На этот раз он решил превратить в реальных людей и девушек из видеоигр.
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Серию реалистичных визуализаций Хоссейн Диба начал с девушки, которая изображена на обложке GTA: San Andreas. Она стоит на фоне знака HOLLYWOOD в розовом купальнике и белых брюках.
Вот мой взгляд на девушку с обложки GTA: San Andreas,
– написал художник.
Также художник опубликовал на своем ютуб-канале видео, в котором можно подробнее рассмотреть рендер блондинки.
Как выглядела бы девушка из GTA: San Andreas в реальной жизни
Следующей стала девушка с обложки GTA: Vice City, которую Хоссейн изобразил с помощью реалистической графики. Она стоит на побережье с бокалом в руке.
Вот мой взгляд на девушку с загрузочного экрана GTA: Vice City,
– описал визуализацию Хоссейн Диба.
Детальное видео с этой героиней он также опубликовал в сети.
Как выглядела бы девушка с GTA: Vice City в реальной жизни
Следующей на очереди стала Лола Дель Рио с обложки игры GTA 4. На изображении, созданном Хоссейном, девушка стоит в откровенном наряде и облизывает леденец.
Вот мой взгляд на девушку с обложки GTA IV, Лолу Дель Рио
– написал художник в инстаграм.
Детальное видео: как выглядела бы Лола Дель Рио с GTA IV в реальной жизни
Недавно художник опубликовал четвертый рендер. На этот раз он снова обратился к GTA: San Andreas и представил, какой была бы еще одна девушка с экрана загрузки видеоигры.
Мой взгляд на другую девушку с обложки GTA: San Andreas,
– написал иллюстратор.
Детальное видео: как выглядела бы девушка с экрана загрузки GTA: San Adreas в реальной жизни
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