Турецкий художник Хоссейн Диба создает реалистичные модели героев популярной серии игр Grand Theft Auto. Он показывает, как они могли бы выглядеть, если бы были реальными людьми.

Ранее художник создавал рендеры главных протагонистов GTA – Томми Версетти и Си-Джея. На этот раз он решил превратить в реальных людей и девушек из видеоигр.

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Серию реалистичных визуализаций Хоссейн Диба начал с девушки, которая изображена на обложке GTA: San Andreas. Она стоит на фоне знака HOLLYWOOD в розовом купальнике и белых брюках.

Вот мой взгляд на девушку с обложки GTA: San Andreas,

– написал художник.

Также художник опубликовал на своем ютуб-канале видео, в котором можно подробнее рассмотреть рендер блондинки.

Как выглядела бы девушка из GTA: San Andreas в реальной жизни

Следующей стала девушка с обложки GTA: Vice City, которую Хоссейн изобразил с помощью реалистической графики. Она стоит на побережье с бокалом в руке.

Вот мой взгляд на девушку с загрузочного экрана GTA: Vice City,

– описал визуализацию Хоссейн Диба.

Детальное видео с этой героиней он также опубликовал в сети.

Как выглядела бы девушка с GTA: Vice City в реальной жизни

Следующей на очереди стала Лола Дель Рио с обложки игры GTA 4. На изображении, созданном Хоссейном, девушка стоит в откровенном наряде и облизывает леденец.

Вот мой взгляд на девушку с обложки GTA IV, Лолу Дель Рио

– написал художник в инстаграм.

Детальное видео: как выглядела бы Лола Дель Рио с GTA IV в реальной жизни

Недавно художник опубликовал четвертый рендер. На этот раз он снова обратился к GTA: San Andreas и представил, какой была бы еще одна девушка с экрана загрузки видеоигры.

Мой взгляд на другую девушку с обложки GTA: San Andreas,

– написал иллюстратор.

Детальное видео: как выглядела бы девушка с экрана загрузки GTA: San Adreas в реальной жизни