Популярная видеоигра Grand Theft Auto: San Andreas вышла более 15-ти лет назад и стала культовой. Несмотря на то, что на современных игровых консолях доступны новые версии GTA, фанаты не теряют надежды на создание обновленной версии San Andreas.

Один из поклонников GTA: San Andreas под никнеймом XXII опубликовал на своем YouTube-канале трейлер ремастера – улучшенной версии игры, сообщают Развлечения 24.

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GTA: San Andreas вышла в 2004 году сначала на PlayStation 2, а затем на Xbox и ПК. Игра до сих пор доступна на PS4, однако графика и визуальные эффекты уже не могут конкурировать с более новыми версиями GTA и другими современными видеоиграми.

В фанатском ролике можно увидеть, как могла бы выглядеть GTA: San Andreas, если бы вышла сейчас на новых игровых консолях. Конечно, трейлер ремастера неидеальный, но качество графики намного лучше, чем в оригинальной игре.

Фанатский трейлер обновленной GTA: San Andreas

Пользователи сети хорошо оценили видео, ведь у игры до сих пор есть тысячи фанатов. Однако, официальной информации о разработке обновленной GTA: San Andreas пока нет.