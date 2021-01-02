Существует много теорий заговоров о событиях 2020-го года. Узнать, правдивы ли они, мы, конечно, не можем. Однако, когда странные совпадения встречаются даже в видеоиграх, становится по-настоящему жутко.

29 декабря в Twitter-аккаунте No Context Resident Evil появился интересный скриншот из игры Resident Evil 7, сообщают Развлечения 24. Теперь геймеры подозревают разработчиков в чем неладном.

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На скриншоте мы видим полку с не особо радостными книгами. Между жутких названий "Убийство в Кливленде" и "Бездушное предательство", можно заметить книгу "2020".

RE7 has a book titled "2020" pic.twitter.com/otAA1cUDRK — No Context Resident Evil (@ContextEvil) December 29, 2020

Стоит заметить, что в центре сюжетов серии игр Resident Evil – разнообразные вирусы и биологическое оружие. Resident Evil 7 вышла в 2017 году, то есть за 3 года до пандемии коронавируса. К тому же, город, в котором происходят события игры, называется Raccon. Из букв его названия можно составить слово "Corona".

Часть фанатов игры относится к находке скептически – они считают, что это просто совпадение. Но в некоторых кругах геймеров бушуют дискуссии – у разработчиков Resident Evil есть дар предвидения, или здесь замешано что-то посерьезнее?