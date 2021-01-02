Існує багато теорій змов про події 2020-го року. Дізнатися, чи правдиві вони, ми, звичайно, не можемо. Проте, коли дивні збіги зустрічаються навіть у відеоіграх, стає по справжньому моторошно.

29 грудня у Twitter-акаунті No Context Resident Evil з'явився цікавий скриншот з гри Resident Evil 7, повідомляють Розваги 24. Тепер геймери підозрюють розробників у чомусь недоброму.

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На скриншоті ми бачимо полицю з не надто радісними книгами. Поміж моторошних назв "Вбивство у Клівленді" та "Бездушна зрада", можна помітити книгу "2020".

RE7 has a book titled "2020" pic.twitter.com/otAA1cUDRK — No Context Resident Evil (@ContextEvil) December 29, 2020

Варто зауважити, що у центрі сюжетів серії ігор Resident Evil є різноманітні віруси та біологічна зброя. Resident Evil 7 вийшла у 2017 році, тобто за 3 роки до пандемії коронавірусу. До того ж місто, у якому відбуваються події гри, називається Raccon. З літер цієї назви можна скласти слово "Corona".

Частина фанатів гри ставиться до знахідки скептично – вони вважають, що це просто випадковий збіг. Але у деяких колах геймерів вирують дискусії – у розробників Resident Evil є дар передбачення, чи тут замішане щось серйозніше?