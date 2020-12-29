Останнім часом кінокомпанії все частіше знімають фільми та серіали за мотивами популярних відеоігор.

Сьогодні, 29 грудня, кіностудія Sony Pictures оголосила про закінчення зйомок фільму за мотивами серії ігор Resident Evil у своєму Twitter, повідомляють Розваги 24. Вони тривали з жовтня 2020 року.

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That’s a wrap in Raccoon City.

diREcted by Johannes Roberts pic.twitter.com/q5mmQxjFQo — Sony Pictures (@SonyPictures) December 28, 2020

Режисером фільму став Йоханнес Робертс, відомий глядачам роботами "Синя безодня" і "Синя безодня 2".

Наразі відомо, що майбутній фільм буде тісно пов'язаний з іграми і розповість про те, що відбулося у Resident Evil та Resident Evil 2.

Прем'єра фільму запланована на вересень 2021 року. Крім того, на Netflix за франшизою вийде серіал про дочок Альберта Вескера та мультиплікаційний серіал про Клер Редфілд та Леона Кеннеді під назвою Resident Evil: Infinite Darkness.