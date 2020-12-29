Sony Pictures закончила сьемки фильма по видеоигре Resident Evil: когда премьера
В последнее время кинокомпании все чаще снимают фильмы и сериалы по мотивам популярных видеоигр.
Сегодня, 29 декабря, киностудия Sony Pictures обьявила об окончании съемок фильма по мотивам серии игр Resident Evil в своем Twitter, сообщают Развлечения 24.
Читайте также: Рождественские гуси: на новый мод для "Ведьмака" стоит посмотреть, даже если вы не геймер
Режиссером фильма стал Йоханнес Робертс, известный зрителям работами "Синяя бездна" и "Синяя бездна 2".
Известно, что будущий фильм будет тесно связан с играми и расскажет о том, что произошло в Resident Evil и Resident Evil 2.
Премьера фильма запланирована на сентябрь 2021 года. Кроме того, на Netflix выйдет сериал про дочерей Альберта Вескера и мультипликационный сериал о Клэр Редфилд и Леоне Кеннеди под названием Resident Evil: Infinite Darkness.
Поделиться новостью
-
Как азартные игры спасли компанию FedEx от банкротства и сделали ее логистическим гигантом8 декабря 2020 , 15:39
-
"Барак Обама": Гордон подорвал сеть неудачной шуткой на интервью с Ходорковским – подборка мемов24 декабря 2020 , 11:32
-
Хотели празднично украсить, а получилась пошлость и уродство: подборка новогодних фейлов28 декабря 2020 , 21:20