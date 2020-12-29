В последнее время кинокомпании все чаще снимают фильмы и сериалы по мотивам популярных видеоигр.

Сегодня, 29 декабря, киностудия Sony Pictures обьявила об окончании съемок фильма по мотивам серии игр Resident Evil в своем Twitter, сообщают Развлечения 24.

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That’s a wrap in Raccoon City.

diREcted by Johannes Roberts pic.twitter.com/q5mmQxjFQo — Sony Pictures (@SonyPictures) December 28, 2020

Режиссером фильма стал Йоханнес Робертс, известный зрителям работами "Синяя бездна" и "Синяя бездна 2".

Известно, что будущий фильм будет тесно связан с играми и расскажет о том, что произошло в Resident Evil и Resident Evil 2.

Премьера фильма запланирована на сентябрь 2021 года. Кроме того, на Netflix выйдет сериал про дочерей Альберта Вескера и мультипликационный сериал о Клэр Редфилд и Леоне Кеннеди под названием Resident Evil: Infinite Darkness.