В этом году традиционно множество разработчиков добавили к видеоиграм новогодние обновления и моды, чтобы создать праздничную атмосферу еще и в виртуальной жизни. The Witcher 3: Wild Hunt не стал исключением.

Специально к новогодним и рождественским праздникам разработчик модов для видеоигры The Witcher 3: Wild Hunt выпустил новинку под названием "Рождественские гуси", сообщают Развлечения 24.

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Вопреки ожиданиям фанатов, ничего серьезного новая модификация в игре не меняет. Однако точно поднимет настроение геймерам, а кого-то даже замотивирует загрузить игру, чтобы попробовать впервые. Дело в том, что мод одевает всех гусей в новогодние шапочки, что выглядит невероятно глупо и смешно. Но охотиться на чудовищ в такой компании точно будет веселее.





Рождественские гуси в The Witcher 3: Wild Hunt / Скриншоты

Праздничную модификацию можно скачать на сайте Nexus Mode. А если вы до сих пор сомневаетесь, нужна ли она вам, вот несколько комментариев от пользователей, которые уже сыграли с модом: "Это не тот мод, который мы заслужили, а тот, который нам нужен", "Без этого совершенно невозможно играть", "Этот мод изменил мою жизнь ".