Лос-Сантос не узнать – город заснеженный, а все герои ходят в новогодних костюмах и уже приготовились получать подарки.

Зимняя атмосфера царит повсюду, даже в видеоиграх. Наконец и в Grand Theft Auto Online, которая входит в состав GTA 5, выпал снег и началось празднование Рождества и Нового Года, сообщают Развлечения 24.

Читайте также: Project Avatar: львовская онлайн-игра в квест-комнатах вошла в десятку лучших в мире

Улицы открытого мира в видеоигре GTA Online покрылись снегом, а игрокам предлагают надевать праздничную одежду, чтобы украсить город еще больше. Сделать это может каждый, ведь разработчики создали бесплатные новогодние маски и костюмы, среди них – Пряник и олени Санта-Клауса.

Кроме того, геймеров ждут подарки – новые модели автомобилей. Машину Grotti Brioso можно получить бесплатно, хотя обычно в GTA Online она стоит 610 000 виртуальных долларов. За другие автомобили придется заплатить, но заработать нужную сумму будет намного легче, чем обычно. Для этого нужно участвовать в гонках и выполнять трюки – за них игроки будут получать повышенное вознаграждение.







Кадры зимнего обновления GTA Online / Скриншоты