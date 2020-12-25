Зимний Лос-Сантос: в GTA выпал снег и дарят рождественские подарки – скриншоты
Лос-Сантос не узнать – город заснеженный, а все герои ходят в новогодних костюмах и уже приготовились получать подарки.
Зимняя атмосфера царит повсюду, даже в видеоиграх. Наконец и в Grand Theft Auto Online, которая входит в состав GTA 5, выпал снег и началось празднование Рождества и Нового Года, сообщают Развлечения 24.
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Улицы открытого мира в видеоигре GTA Online покрылись снегом, а игрокам предлагают надевать праздничную одежду, чтобы украсить город еще больше. Сделать это может каждый, ведь разработчики создали бесплатные новогодние маски и костюмы, среди них – Пряник и олени Санта-Клауса.
Кроме того, геймеров ждут подарки – новые модели автомобилей. Машину Grotti Brioso можно получить бесплатно, хотя обычно в GTA Online она стоит 610 000 виртуальных долларов. За другие автомобили придется заплатить, но заработать нужную сумму будет намного легче, чем обычно. Для этого нужно участвовать в гонках и выполнять трюки – за них игроки будут получать повышенное вознаграждение.
Кадры зимнего обновления GTA Online / Скриншоты
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