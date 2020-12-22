Project Avatar Online – это львовский стартап, который создала команда разработчиков квест-комнат Legendary Quest.

В этом году интерактивная игра Project Avatar Online заняла 9 место среди онлайн-игр в квест-комнатах в рейтинге Top Escape Rooms Project, сообщает ZAXID.NET.

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Про Project Avatar Героем Project Avatar является аватар – живой человек, которым игроки в онлайн-режиме управляют с помощью голосовых команд. В процессе игры нужно исследовать местность, разгадывать головоломки и выполнить главную миссию. События идут по базовому сценарию, но сюжетные линии зависят от игроков.

Мировой рейтинг Top Escape Rooms Project в 2020 году впервые определил лучших среди квест-комнат, которые работают онлайн. Ранее во внимание принимались только офлайн-комнаты, однако в связи с пандемией коронавируса условия пришлось пересмотреть. Среди нынешних номинантов было более 3 тысяч квест-комнат, 50 из них – те, что работают в онлайн-режиме.









Кадры интерактивной игры / Фото Project Avatar

Project Avatar Online занял 9 место в рейтинге. Кроме того, это единственный украинский проект, который был номинирован в Top Escape Rooms.