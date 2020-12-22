Сима Белла, ученика 8-го класса английского колледжа, поймали на организации вечеринки в мужском туалете в помещении школы. Школьник устроил дискотеку во время обеденного перерыва.

Как сообщила мама 12-летнего школьника на своей странице в Facebook, ей позвонили из школы и сообщили, что ее сын провел импровизированный рейв в школьном туалете католического колледжа Святого Антония во время обеденного перерыва 11 декабря.

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Молодой ди-джей сделал все сам: за неделю до события через Snapchat пригласил на вечеринку учеников всех восьмых классов. Сим тайно пронес в туалет Ди-джейское оборудование и угощения для посетителей его дискотеки – газировку и шоколадные батончики. Однако рейв длился недолго – полчаса, пока это не обнаружили учителя. По словам мамы мальчика – звуковое и световое оборудование было конфисковано.

Родители школьника не ругали его, а посмеялись над ситуацией.

Когда мы спросили его, почему он это сделал, он сказал нам, что в школе скучно и им нечем заняться в обеденное время,

– комментирует мама мальчика Луиза Белл.

Из-за этой выходки Сила не отчислили из школы, а всего лишь вынесли предупреждение.

Стоит добавить, что благодаря маме мальчика, которая разместила публикацию на Facebook, которая стала вирусной, о ситуации узнали ди-джеи, которые призывают коллег подарить Силу более профессиональное оборудование.

Любители вечеринок и ди-джеи объединяются, чтобы поддержать следующее поколение,

– говорится в объявлении.