Сіма Белла, учня 8-го класу англійського коледжу, спіймали на організації вечірки в чоловічому туалеті в приміщенні школи. Школяр влаштував дискотеку під час обідньої перерви.

Як повідомила мама 12-річного школяра на своїй сторінці у Facebook, їй зателефонували зі школи та повідомили, що її син провів імпровізований рейв у шкільному туалеті католицького коледжу Святого Антонія під час обідньої перерви 11 грудня.

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Молодий ді-джей зробив все сам: за тиждень до події через Snapchat запросив на вечірку учнів всіх восьмих класів. Сім таємно проніс в туалет ді-джейське обладнання та пригощання для відвідувачів його дискотеки – газовану воду та шоколадні батончики. Однак рейв тривав недовго – півгодини, поки це не виявили вчителі. За словами мами хлопчика – звукове та світлове обладнання було конфісковане.

Батьки школяра не сварили його, а посміялися над ситуацією.

Коли ми запитали його, чому він це зробив, він сказав нам, що в школі нудно і що їм немає чим зайнятись в обідній час,

– коментує мама хлопчика Луїза Белл.

Через цю витівку Сіла не відрахували зі школи, а всього лиш винесли попередження.

Варто додати, що завдяки мамі хлопчика, яка розмістила публікацію на Facebook, що стала вірусною, про ситуацію дізналися ді-джеї, які закликають колег подарувати Сілу більш професійне обладнання.

Любителі вечірок і ді-джеї об'єднуються, щоб підтримати наступне покоління,

– йдеться в оголошенні.